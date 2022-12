Film-Highlights der Woche – Das «Avatar»-Sequel zeigt spektakuläre Unterwasseraction Ebenfalls neu im Kino: eine Albert-Anker-Doku mit Endo Anaconda und ein Thriller über die Militärdiktatur in Chile. Pascal Blum Gregor Schenker

«Avatar: The Way of Water»: Jake Sully (Sam Worthington) hat auf dem Planeten Pandora eine Familie gegründet. Foto: 20th Century Studios

Avatar: The Way of Water

Science-Fiction von James Cameron, USA 2022, 190 Min.

Dreizehn Jahre nach «Avatar», dem bisher erfolgreichsten Film überhaupt, legt Regisseur James Cameron nach. «The Way of Water» ist der Start einer ganzen Reihe von Sequels, die uns noch einige Jahre beschäftigen werden, aber es beginnt schon mal vielversprechend: US-Marine Jake Sully (Sam Worthington) ist auf dem urtümlichen Planeten Pandora geblieben, seit er im ersten «Avatar» als Paraplegiker in den künstlichen Avatar-Körper eines Pandora-Indigenen schlüpfte und dadurch wieder rennen konnte.

Von diesem Ort wollte er natürlich nicht weg, er ist jetzt vollständig ein sogenannter Na’vi geworden und Patriarch der Omatikaya-Familie mit seiner Frau Neytiri (Zoe Saldaña) sowie vier Kindern (Sigourney Weaver spielt eine 14-Jährige). Doch Pandora wird erneut bedroht durch die imperialen Gelüste der Menschen. Sie haben ihren eigenen Planeten heruntergewirtschaftet und wollen nun im Weltall eine neue Heimat kolonialisieren: Pandora.

Jake und seine Familie suchen Schutz beim Wasservolk der Metkayina. «Avatar» Level 2 also, die Wasserwelt. In den nassen Szenen unter der Oberfläche kriegt «The Way of Water» die spektakulärsten Actionszenen hin. Noch mehr ist das aber der Film zur Zeit, weil er mit digitalen Mitteln berührt. Mit einer gewaltigen Unterwasserwelt, die am Computer entstanden ist, aber auch mit sehr vielen Details wie den am Computer erstellten Ohren der Na’vi, die sich fein anlegen oder gespitzt werden, je nach Gefahrenlage. (blu)

Albert Anker: Malstunden bei Raffael

Dokumentarfilm von Heinz Bütler, CH 2022, 92 Min.

«Das Mädchen langweilt sich beim Modellsitzen zu Tode», schreibt Albert Anker in seine Notizen. Das Gemälde, das dabei herauskommt, findet er misslungen. Dafür den Auftraggebern Geld abzunehmen, bereitet ihm ein schlechtes Gewissen. Allerdings hat er eine Familie, die er ernähren muss.

«Albert Anker: Malstunden bei Raffael» beschäftigt sich mit Leben und Werk des Berner Malers, der im 19. Jahrhundert wirkte und neben Ferdinand Hodler so etwas wie eine schweizerische Nationalmalerei begründete – als moderner Bundesstaat existierte das Land ja erst seit 1848.

Herz des Films ist das Albert-Anker-Haus in Ins. Wo Anker einst arbeitete und mit seiner Familie lebte, befindet sich heute ein Museum. Dort sehen wir Endo Anaconda zwischen alten Pinseln, Büchern und Möbeln. Der Sänger, der Anfang dieses Jahres verstarb, liest aus den Briefen und Notizheften von Anker, eben auch die Stelle mit dem gelangweilten Mädchen.

Neben Anaconda kommen ein Ururenkel, Historikerinnen und ein Kunstsammler zu Wort. Sie erzählen uns, wie der Maler in Paris den Impressionismus kennen lernte oder dass er davon fasziniert war, was für ein schönes Italienisch die Menschen in Neapel sprachen. Und dass er seine Utensilien selbst herstellte. Um etwa die blonden Haare eines Modells einfangen zu können, brauchte er einen extrem feinen Pinsel. Er fertigte sich einen aus einer einzelnen Rehwimper. (ggs)

1976

Drama von Manuela Martelli, RCH 2022, 95 Min.

Carmen (Aline Küppenheim) bestellt im Malergeschäft einen Kübel Farbe für ihr Ferienhaus. Da ruft draussen eine Frau um Hilfe – sie wird gerade von der Strasse weg entführt. Die Leute im Laden werden still, eingreifen tut aber niemand. Drei Jahre sind seit Pinochets Putsch vergangen, die Diktatur lässt ihre Gegner verschwinden. «1976» zeigt eindrücklich das Stillhalten und Wegsehen der Menschen, konzentriert sich dabei ganz auf die Perspektive von Carmen. Ihre gutbürgerliche Familie hat sich mit der Situation arrangiert. Doch sie selbst kümmert sich im Geheimen um einen jungen Mann, der dem Regime mit einer Schussverletzung im Bein entkommen ist. Während ihr Einsatz immer gefährlicher wird, muss sie alles vor ihren Lieben geheim halten – ein fesselndes Drama. (ggs)

De Grotzepuur

Drama von Mark M. Rissi, CH 1975, 89 Min.

In den Siebzigern war der Tierschutz ein grosses Thema in der Schweiz, auch für Filmemacher. Mark M. Rissi etwa, der später in mehreren Dokus Tierquälerei entlarvte, klagt in seinem Spielfilmdebüt von 1975 die damaligen Zustände in der Landwirtschaft an. Erzählt wird die Geschichte eines alten Bauern, der sich von einem Futtermittelhändler dazu überreden lässt, auf Massentierhaltung umzusteigen. Für das Vieh ist das fatal, aber auch der Bauer selbst stürzt sich damit ins Unglück. Für Schauspieler Schaggi Streuli war das die letzte grosse Rolle.

«De Grotzepuur», seinerzeit vom Schweizer Tierschutz mitfinanziert, zeigt einige drastische Bilder, etwa aus einer Legebatterie voller gequälter Vögel. Noch ein bisschen schockierender ist eine Traumsequenz, in der neben Hühnern und Schweinen auch nackte Menschen in Käfighaltung zu sehen sind – darunter eine Reihe von angeketteten Babys.

Ein spannendes Zeitdokument also, auch wegen des Soundtracks: Die Lieder stammen von Pepe Solbach, bekannt geworden als Mitglied der Minstrels («Grüezi wohl, Frau Stirnimaa»). Er tritt in einer Hochzeitsszene gleich selbst auf. (ggs)

Auf Filmingo, Myfilm, Sky Store etc.

The Swiss Conspiracy

Thriller von Jack Arnold, USA/BRD 1976, 90 Min.

Bekannt wurde der amerikanische Regisseur Jack Arnold in den Fünfzigern dank Monsterfilmen wie «Tarantula», sein letzter Kinofilm jedoch war ein Finanzthriller über die Schweiz. Eine Zürcher Bank wird erpresst: Zehn Millionen will der Täter, ansonsten macht er ihre kriminellen Machenschaften öffentlich. Ein Detektiv soll dem Erpresser das Handwerk legen. Ein etwas wirrer, aber unterhaltsamer Reisser, unter anderem mit einer Schiesserei im Hauptbahnhof. (ggs)

Mo, 19.12., 18.30 Uhr, Filmpodium

From Dusk till Dawn

Horror von Robert Rodriguez, USA 1996, 102 Min.

Zwei Brüder – Ausbrecher, Bankräuber und mehrfache Mörder – nehmen einen Geistlichen und seine Kinder als Geiseln. Als sie in einer Bar voller Vampire absteigen, müssen Verbrecher und Opfer zusammenspannen, um zu überleben. «From Dusk till Dawn» ist ein wilder Splatterfilm von Robert Rodriguez, der seinen guten Freund Quentin Tarantino als einen der kriminellen Brüder besetzte. Der Film läuft in der Reihe «Uto Orrore». (ggs)

Fr, 16.12., 22.30 Uhr, Arthouse Uto

