Einreise aus Risikoländern – Das BAG prüft neue Quarantäneregeln für Einreisende In der Schweiz müssen Reisende aus Ländern in Quarantäne, die eine tiefere Infektionsrate haben als die Schweiz selber. Das BAG ist mit dieser Regelung selber nicht mehr zufrieden und prüft Anpassungen. Janine Hosp

Das Plakat am Flughafen Zürich informiert Ankommende, ob sie in Quarantäne müssen. Foto: Keystone

Wer aus Kroatien, Albanien, Monaco oder Jamaika in die Schweiz einreist, wird sich wundern: Diese Personen müssen sich in Quarantäne begeben, obwohl die Infektionsrate in ihrem Land tiefer ist als jene in der Schweiz. Hier ist sie mittlerweile auf 75 Ansteckungen pro 100’000 Einwohner (innerhalb der letzten 14 Tagen) gestiegen. Die Schweiz erklärt aber bereits Länder mit 60 Ansteckungen pro 100’000 Einwohnern zum Risikogebiet.

Eine unmögliche Situation, twitterte FDP-Ständerat Andrea Caroni: «Absurde Quarantäneregel: Wer aus einem Land mit einer Infektionszahl über 60 einreist, muss in Quarantäne. Dabei hat die Schweiz sogar 74. Jedes Land unter 74 ist so gesehen sicherer als die Schweiz.»

«Der heutige starre Grenzwert macht nur so lange Sinn, wie die Schweiz selber klar darunterliegt», sagt Caroni im Gespräch. Nur dann berge die Einreise aus einem deklarierten Risikogebiet überhaupt ein Zusatzrisiko, das eine Quarantäne rechtfertige. Das sei aber nicht mehr der Fall.

Einen flexiblen Grenzwert

Er glaubt deshalb, dass Reisende aus diesen Staaten diese Regeln wegen Willkür mit guten Chancen vor Gericht anfechten können. Caroni weiss, wovon er spricht – er arbeitet neben seinem Ständeratsmandat als Rechtsanwalt. Das Problem sei nur, dass die Beschwerdeführer selber kaum davon profitieren könnten. Würden sie die Verfügung des Kantonsarztes anfechten, hätte die Beschwerde kaum aufschiebende Wirkung. Und bis der Fall entschieden wäre, wäre die Quarantäne vorüber.

«Ich würde mir dennoch wünschen, dass jemand diese Regelung anficht.» Andrea Caroni

«Ich würde mir dennoch wünschen, dass jemand diese Regelung anficht», sagt Caroni. Er kann sich vorstellen, dass man einen flexiblen Grenzwert einführt, der zum Beispiel immer um zehn oder zwanzig Infektionen über dem Wert in der Schweiz liegt. Am besten wäre es aber, der Bundesrat würde selber ein neues Modell ausarbeiten. Mit dieser Forderung ist er bereits an das Eidgenössische Departement des Innern gelangt, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Schnelltests statt Quarantäne

Nicolo Paganini findet die heutige Regelung ebenfalls widersprüchlich. Hebe der Bundesrat den aktuellen Grenzwert an, würde dies nur den Widerspruch lösen, nicht aber das eigentliche Problem. Paganini ist St. Galler CVP-Nationalrat und Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands. Das Schlimmste für den Tourismus sei, dass ständig weitere Länder auf die Liste gesetzt würden, sagt er. Dies schaffe Unsicherheit und würde das Reisen faktisch unterbinden.

Er schlägt vor, dass die Schweiz zwar noch einen Grenzwert festlegt, aber anders damit umgeht: Reisende aus Risikogebieten sollten sich künftig einem Schnelltest unterziehen und nur noch bei einem positiven Ergebnis in Quarantäne gehen müssen. Dies soll der Bund verfügen, sobald ein Test validiert sei.

Auch Hans Wicki setzt auf Schnelltests; der Nidwalder FDP-Ständerat hat mehrere Verwaltungsratsmandate bei Bergbahnen. «Schnelltests brächten dem Tourismus mehr Sicherheit», sagt er. Er würde sie sofort einführen wollen. Kein Test sei heute absolut sicher. Man könne die Sicherheit aber erhöhen, indem sich Reisende nach einigen Tagen ein zweites Mal testen lassen müssten.

Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) selber ist mit den heutigen Quarantäneregeln für Einreisende nicht zufrieden. Es prüft zurzeit, wie es diese anpassen kann. Das soll schrittweise und risikobasiert geschehen. Wie es diese anpassen will und auf wann, dazu äussert es sich nicht.

Erneut über 1000 Neuinfektionen

Am Freitag wird das BAG über die aktuelle Situation informieren und die Quarantäneliste aktualisieren. Nur: Die Ansteckungen steigen zurzeit in vielen Ländern so stark, dass die Liste bereits am Samstag nicht mehr aktuell sein dürfte. (Lesen Sie hier, aus welchen Ländern Rückkehrer aktuell in Quarantäne müssen.) Das letzte Mal wurde sie am 28. September aktualisiert, seitdem haben aber rund 20 weitere Länder die Grenze von 60 Ansteckungen pro 100’000 Einwohner überschritten.

Zurzeit sitzen in der Schweiz 32’639 Personen in Quarantäne, die meisten (19’211), weil sie aus einem Risikoland eingereist sind. Das meldete das BAG am Donnerstagmorgen. Es wurden 1172 Personen positiv auf das Covid-19-Virus getestet; 16’066 Personen haben einen Test gemacht.