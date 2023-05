Noch keine Einigung nach Eklat – Das Ballett-Ensemble fordert auf Bühne gerechtere Löhne Nach der Premiere des Balletts «Explosiv!» protestierte das Ensemble gegen die Theaterleitung. Diese wehrt sich. Dina Sambar

«Explosiv!» heisst das Ballett, das am Freitagabend Premiere feierte. Und genauso explosiv war auch das Nachspiel. Das Ballett-Ensemble steht mit der Theaterleitung in einem Lohnstreit. Ihrem Unmut machten die Tänzerinnen und Tänzer direkt auf der Bühne Luft.

Noch während des Applauses hielten sie ein Banner der Gewerkschaft Unia in den Händen, auf dem stand: «Da tanzen wir nicht mit! Faire Löhne fürs Basler Ballett!»

Das Ziel der Aktion: Die Leitung des Theaters Basel soll eine konkretere Lohnvereinbarung mit einem Mindestlohn von 5300 Franken unterzeichnen. Damit würden die Bedingungen in Basel denjenigen in Zürich und Genf angeglichen. «Seit Jahren ist das Ensemble mit prekären Löhnen konfrontiert. Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitnehmenden des Ballett-Ensembles nur auf ein Jahr befristete Kettenarbeitsverträge mit marginalem Kündigungsschutz erhalten und innerhalb des Ensembles rege Wechsel herrschen, besteht keinerlei Spielraum für Lohnentwicklungen», schreibt die Unia in einer Medienmitteilung.

Die Gewerkschaft wirft der Theaterleitung ignorantes Verhalten vor. Denn die Protestaktion vom Freitag ist nicht die erste. Bereits am 17. Mai haben sich die Tänzerinnen und Tänzer öffentlich für bessere Löhne eingesetzt. Danach habe die Leitung einen «lauwarmen Vorschlag» gemacht, «ins Gespräch» zu kommen: «Nicht aber ohne mit haltlosen Drohungen mit juristischen Konsequenzen um sich zu werfen», heisst es in der Mitteilung.

Deshalb seien die Gewerkschaft wie auch die Balletttänzerinnen und -tänzer äusserst skeptisch, ob die Leitung tatsächlich an einer Lösung interessiert sei: «Das Vertrauen ist erschüttert und die Gewerkschaft Unia sowie auch die Tänzerinnen und Tänzer werden dieses Verhalten nicht länger schweigend tolerieren.»

Theater Basel wehrt sich gegen die Vorwürfe

Das Theater Basel wehrt sich in einem Flyer gegen die Vorwürfe. Das Theater Basel arbeite kontinuierlich daran, die Gagen der künstlerisch Beschäftigten und die Löhne insgesamt im Rahmen seiner Möglichkeiten zu verbessern: «Im Ballett wurde mit dem Wechsel der Intendanz vor drei Jahren ein Prozess zur Entwicklung der Gagen angestossen. Seither wurden fortlaufend Anpassungen vorgenommen.»

Ab der Spielzeit 23/24 liege der Mindestlohn für alle Beschäftigten am Theater Basel bei 4300 Franken und somit über dem branchenüblichen schweizerischen Mindestlohn: «Speziell für die Tänzerinnen und Tänzer am Theater Basel wurde die Mindestgage zum August 2022 auf 4500 Franken erhöht. Für die Spielzeiten 23/24 und 24/25 sind weitere Gagenerhöhungen im Budget fest eingeplant. Die Durchschnittsgage wird im Sommer 2024 laut Budget dann bei knapp CHF 4900 liegen, zuzüglich 13. Monatsgehalt», heisst es auf dem Flyer, der nach der Premiere für das Publikum auflag. Ausserdem sei für die Spielzeit 25/26 ein Modell für eine differenzierte Gagenentwicklung im Ballett in Erarbeitung.

