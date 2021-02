Kein Spurabbau am rechten Seeufer – Das Bellerive-Experiment ist vertagt Richard Wolff vollzieht eine Kehrtwende. Vorerst gibt es kein Versuch mit weniger Spuren an der Einfallsachse am rechten Zürichseeufer. UPDATE FOLGT

Nur noch zwei anstatt vier Spuren: Die Stadt wollte ein Versuch an der Bellerivestrasse wagen. Foto: Sabina Bobst

Es war ein verkehrspolitischer Knall: Richard Wolff hat im September einen brisanten Vorschlag für den Frühling angekündigt. Er sagte im Gemeinderat, dass ein Grossteil der Bellerivestrasse bald zwei der bisher vier Autospuren verlieren würde. «Es handelt sich um einen halbjährigen Versuch», sagte Wolff.

Doch nun wird doch nichts daraus: An der Jahresmedienkonferenz des Tiefbaudepartements sagte Wolff, das vorerst nichts aus dem Experiment würde. «Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben», fügte er jedoch an. Die Stadt prüfe aktuell, wie ein Versuch machbar ist.

In der Begründung, weshalb er auf den Versuch verzichtet, bleibt Tiefbauvorsteher Wolff vage. Er habe feststellen müssen, dass aktuell ein Versuch nicht möglich sei. Es brauche mehr Zeit, die Interessengruppen müssen besser eingebunden werden. Allen voran wohl der Kanton Zürich, der nicht gerade erfreut über Wolffs Pläne war. «Die Gespräche mit dem Kanton laufen», sagte Wolff an der Medienkonferenz. Mehr könne er dazu nicht sagen.

Wolffs geplanter Suprabbau auf dieser wichtigen Einfallsachse am rechten Zürichseeufer sorgte in der Politik für einigen Wirbel. Links applaudierte, die Bürgerlichen tobten. Die Nachbargemeinde Zollikon wehrte sich vehement und der Kanton warnte: Sollte der Spurenabbau dereinst in einen dauerhaften Zustand überführt werden, müsse er vom Regierungsrat genehmigt werden.

Der Hintergrund des Versuchs ist die für 2025 geplante Sanierung der Bellerivestrasse.

sip