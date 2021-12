Ein Stück Stoff als Statement – Das Beste aus Zürichs Läden Die Shoppingzeit des Jahres ist da. Mit diesen Ideen sind Sie fürs Weihnachtsfest gewappnet. Hanna Fröhlich

Macht jedes Outfit festlich: Der Kragen von Enzian und Collectif mon Amour. Foto: PD

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: Ein Statement-Kragen und ein Pop-up, das kleine Labels fördert.

Kragen von Collectif mon Amour

Ein Accessoire, das jedes Outfit verwandelt: Der Kragen. Foto: PD

Der Kragen feiert gerade sein Comeback, weil er so ein wunderbar sinnloses Accessoire ist. Denn heute verraten Krägen nicht mehr so wie früher, wo man herkommt. Damals hiess es: Je grösser der Kragen, desto adeliger der Träger oder die Trägerin. Auch wenn das heute nicht mehr gilt, ist der kleine Stofffetzen stark unterschätzt: Er kann die Wirkung eines Outfits komplett verändern. Mit einem Kragen wirkt sogar ein Pyjama festlich. Während Kleidern mit Kragen früher etwas Altmodisches anhaftete, verleiht er einem Outfit heute etwas Verspieltes. Damit jedes Outfit nach Belieben mit Kragen verwandelt werden kann, bietet das Label Collectif mon Amour nun einzelne «Statement-Kragen» zum Umbinden an. Es gibt sie in vier verschiedenen Versionen. Sie sind in Kollaboration mit Enzian Textil entstanden, das die Accessoires in Zürich-Oerlikon produziert. Enzian Textil gehört der Stiftung Enzian an, die sich für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und besonderen Bedürfnissen engagiert.