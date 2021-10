Dessert-Test im Herbstmenu – Die besten Vermicelles in Zürich Es ist Herbst – Zeit für Vermicelles! Diese vier Marronidesserts überzeugen uns besonders. Moira Jurt , Hanna Fröhlich

Marroni aus dem Tessin sind das Geheimnis der Vermicelleria. Foto: PD

Ach Herbst. Was du uns nicht alles für Glück bescherst. Neben dem Rascheln von Laub unter den Füssen und der Kürbissuppe ist das Beste am Herbst wohl, dass es wieder Vermicelles gibt. In allen Variationen, Formen und Geschmäckern. Wir haben vier Orte zusammengestellt, wo das Marronidessert besonders gut schmeckt.

Vermicelleria

Einmal im Jahr für einige Wochen wird die Gelateria im Tellhof zur Vermicelleria. Foto: PD

Der Liebling unter den Vermicelles-Orten, weil kein anderer das Marronidessert so zelebriert wie die Vermicelleria. Das Pop-up im Tellhof öffnet am Freitag zum dritten Mal seine Tore. Wie in den Jahren zuvor haben die drei Gründerinnen mit einer Gruppe Helferinnen die Marroni von Hand im Tessin gesammelt. Auch verarbeitet werden sie in der Schweiz. Die Vermis kommen als Coupe in selbst getöpferten Keramikschalen. Garnieren kann man sie mit Doppelrahm aus Gruyère, Meringues aus dem Emmental oder selbst geernteten Kirschen aus dem Solothurnischen. Wer keine Zeit hat, sich zum Essen in den Hinterhof zu setzen, kann sich auch eine Portion zum Mitnehmen holen.