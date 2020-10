Umstrittenes Finanzkonstrukt – Das Betrugsrisiko unterschätzt Privatkunden, Pensionskassen und Banken haben rund 460 Millionen Franken in Fonds und Anleihen von Ruvercap investiert. Investoren befürchten hohe Verluste und beklagen unredliche Geschäfte. Bernhard Kislig



U nter anderem haben Pensionskassen und eine Reihe von Banken – darunter die Kantonalbanken von Freiburg (im Bild) und Graubünden – dem Vernehmen nach total 460 Millionen Franken investiert. Foto: Keystone

Es gibt Momente, in denen Vertrauen in Misstrauen kippt und Leute, die bislang friedlich miteinander geschäftet haben, unweigerlich auf einen Konflikt zusteuern. Einem institutionellen Anleger kamen Zweifel an den Investitionen beim Finanzvehikel von Ruvercap, als an einem Apéro ein Geschäftskollege von finanziellen Problemen bei einer Firma erzählte. Wie sich herausstellte, betraf es die Gofactoring Schweiz AG – ausgerechnet eine Firma, in welche der Anleger über Anleihen von Ruvercap Geld investiert hatte. Er ging der Sache nach. Was er herausfand, trug nicht dazu bei, die Zweifel zu zerstreuen. Im Gegenteil: Je mehr er sich in die Angelegenheit vertiefte, desto mehr Hinweise auf zweifelhafte Geschäfte entdeckte er.