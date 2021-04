Aufgefallen bei Sion – FCZ – Das Blumenkind und das Rätsel der verschwundenen Bälle Beim 2:2 des FC Zürich machen zwei auf ganz unterschiedliche Art von der Bank aus Druck. Und einer surft auf seiner eigenen Welle. Florian Raz

Fabian Rohner – der Vielgelobte

Zeigt genau, was der FCZ braucht: Fabian Rohner krönt seine kämpferische Leistung mit einem wichtigen Tor. Foto: Pascal Müller (Freshfocus)

Wären es echte Blumen, die er nach dem Spiel erhält, für den 22-Jährigen würde sich die Eröffnung eines Pop-up-Floristik-Ladens lohnen. Es bleibt dann aber natürlich bei Blumen im übertragenen Sinn.

Dafür ist das mündliche Bouquet recht eindrücklich. Für Sportchef Marinko Jurendic ist Rohner nach seiner Einwechslung in der 64. Minute «der beste Mann auf dem Platz». Captain Yanick Brecher verbindet sein Loblied gleich mit einer Forderung: «Was er gezeigt hat an Einsatz, ist genau das, was wir in den letzten sieben Spielen brauchen.»