In 11 Punkten erklärt – Das Britney-Spears-Drama Seit 13 Jahren ist der Superstar unter Vormundschaft. Nun kommt Bewegung in den komplexen Fall, den wir hier ausführlich aufschlüsseln. Philippe Zweifel , Tina Huber , Michèle Binswanger

Lebt seit Jahren fremdbestimmt: Britney Spears, hier 2004 bei einem Auftritt in Zürich. Foto: Dorothea Müller (Keystone)

Die Songzeilen sind weltberühmt: «My loneliness is killing me»; «I’m a slave for you»; «You want a piece of me». Die Frage der Fremdkontrolle hat den ehemaligen Kinderstar Britney Spears ihr ganzes Leben begleitet. Dann brach sie psychisch zusammen – und wurde entmündigt. Seit mehr als einem Jahrzehnt lebt die Künstlerin unter der Vormundschaft ihres Vaters. Doch nun hat dieser überraschend seinen Rückzug angekündigt – und seine Tochter hat erstmals reelle Chancen, die Selbstbestimmung über ihr Leben zurückzuerlangen.

Wie sehr wurde die Sängerin von ihrem Vater und ihren Managern manipuliert? Und wie geht es ihr heute? Das persönliche Drama, das auch ein Licht auf einen pervertierten Starkult und ein überholtes Justizsystem wirft, in elf Punkten erklärt.