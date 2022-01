Bei den Poké-Bowl-Profis – Das Bürovolk steht auf Fisch, Reis und Mango Kaisin bedient Zürich mit dem hawaiianisch-japanischen Fusionsgericht. Der Zuspruch ist gross, auch wenn nach dem Besuch in der Filiale beim Talacker eine Frage bleibt. Emil Bischofberger

Gerne mit Mango obendrauf: Eine typische Poké Bowl von Kaisin. Urs Jaudas

So viel Weiss und helles Naturholz aufs Mal sind wir uns nicht gewohnt. Im Kasa Kaisin am Talacker fühlt man sich ein wenig, als wäre man in einem Designkatalog für skandinavisches Wohnen gelandet. Grosse Grünpflanzen verstärken den ultracleanen Look noch.