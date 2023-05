Entsorgung in Zürich – Das Cargo-Tram wird ausrangiert In Zürichs Quartieren wird der Sperrmüll künftig nur noch in Lastwagen statt Trams entsorgt. Ein Ersatz des Cargo-Trams ist nicht geplant.

Verkehrt bald nicht mehr in Zürich: Das Cargo-Tram wird durch mobile Recyclinghöfe auf Rädern ersetzt. Foto: KEYSTONE/Dorothea Mueller

Das Zürcher Cargo-Tram wird nun selbst entsorgt. Gemäss einem Bericht von «zuerich24.ch» will Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) den Sperrmüll in Zukunft nicht mehr auf Tramschienen aus den Quartieren abtransportieren, sondern mit mobilen Recyclinghöfen. Das seit 2003 in Betrieb stehende Cargo-Tram werde in den nächsten Jahren ausrangiert.

ERZ begründet den Schritt unter anderem damit, dass das Fahrgestell des Cargo-Trams aus dem Jahr 1949 stammt und somit das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Eine Neuanschaffung oder der Umbau eines Trams sei ebenfalls keine Option.

Mehr Quartiere erreichen

«Wir wollen alle Quartiere in Zürich erreichen, da passt ein Konzept wie der mobile Recyclinghof auf Rädern besser», sagt ERZ-Sprecher Tobias Nussbaum gegenüber «zuerich24.ch». Ziel des neuen Konzepts sei es, dass weniger Zürcherinnen und Zürcher mit dem Auto in die beiden heutigen Recyclingcenter im Hagenholz und beim Werdhölzli fahren.

Weitergeben statt wegwerfen, das ist das neue Credo, mit dem ERZ dem Sperrmüll in Zürich zu Leibe rücken will. Seit Anfang Jahr gibt es an den elf Haltestellen, wo das Cargo- und E-Tram bisher die nicht mehr benutzten elektronischen Geräte und Haushaltsgegenstände einfach einsammelte, eine Art Tauschbörse: Gut erhaltene Waren können dort nun auch zur privaten Nutzung gratis mitgenommen werden. Die Neuerung wurde im Pilotbetrieb getestet und ist dabei auf grosses Interesse gestossen.

Auch die Betriebszeiten hat ERZ den Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst: Damit auch Berufstätige ihren Sperrmüll ohne Auto entsorgen können, besteht das Angebot während der Woche von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr.

