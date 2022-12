«Man möchte, dass es immer so ist wie damals»

Zuerst zu den Grundlagen. Alle feiern Weihnachten, aber alle etwas anders. Das fängt schon bei den Geschenken an: Die einen erhalten sie vom Christkind, die anderen vom Samichlaus. Wie kam es dazu, Herr Kuhn?

Der Heilige Nikolaus als Gabenbringer ist im Kern eine katholische Figur und geht auf den gleichnamigen Bischof von Myra in der heutigen Türkei aus dem 4. Jahrhundert zurück. Für Reformierte ist er als Heiliger aber grundsätzlich etwas problematisch. So wurde im Protestantismus eine geflügelte Engelsgestalt erfunden, welche die Geschenke überbringt: das Christkind. In der Schweiz wurde das Christkind dann ab dem 19. Jahrhundert aus Deutschland «importiert».