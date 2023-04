Einkaufskorb im April – Das Cola-Bier schmeckt nicht mal so schlecht Wir haben eingekauft. Popcorn, Schoggi und Alkohol. Aber lesen Sie selbst. Nina Kobelt Claudia Salzmann

Pop Stars

Foto: nk/Getty Images



Verzeihen Sie mir den Kalauer: In letzter Zeit ist bei mir vermehrt ein lustiges Produkt in allen Legenssituationen aufgepoppt. Be! Popcorn vertreibt – Sie ahnen es – Popcorn. Gourmet-Popcorn, und zwar in immer neuen Variationen. Besonders angetan hat es mir jene mit Ahornsirup (und einer Prise Salz). Ja, die Westschweizer Firma mischt alles, was sie finden kann, unter ihr Maispopcorn, zum Beispiel weisse Schoggi mit Pistache und Mandeln oder Salzkaramell mit Tonkabohne. Oder, auch ziemlich chic: hausgemachtes Pesto. Was ich nicht mag: Popcorn «Gruyère AOP & Schwarzer Pfeffer». Das käselet mir zu sehr. Aber das ist natürlich, wie immer, Geschmackssache. Abzug gibts bei mir für den relativ hohen Verpackungsaufwand – bei doch eher kleiner Menge. (nk)