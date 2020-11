Erfinder der Badi-Initiative – Das Comeback der Zürcher Kommunisten Lange wirkte die PDA im politischen Untergrund. Jetzt wird sie mit einer Initiative plötzlich zum relevanten Akteur. Zum Entsetzen der Bürgerlichen. Beat Metzler

Mit Hammer und Sichel: Siro Torresan, Vorstandsmitglied der Zürcher PDA, im Büro der Partei. Sabina Bobst

An die linke Sieger-Allianz aus SP, Grünen und AL hat man sich in Zürich gewöhnt. Nun gesellt sich eine vierte Partei dazu. Eine, die viele längst für tot hielten: die Partei der Arbeit, abgekürzt PDA. Die Zürcher Kommunisten legen gerade ein kleines Comeback hin. 2018 traten sie erstmals seit Jahrzehnten mit einer eigenen Liste für den Gemeinderat an. Nun bewerben sie – gemeinsam mit den etablierten Linken – die Vorlage für Gratiseintritte in alle städtischen Badis.

Dabei handelt es sich um eine abgeschwächte Version einer Volksinitiative, welche die PDA erfunden und eingereicht hatte. SP, Grüne und AL lehnten diese ab, erarbeiteten aber einen Gegenvorschlag. Im Juni beschloss die PDA-Vollversammlung daher, das Original zurückzuziehen.