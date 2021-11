Der Publikumsliebling trägt Windeln – Das Denner-Baby räumt ab Das Filmchen mit dem Denner-Baby wurde zum besten Schweizer Werbespot gekürt. Das Baby gibts übrigens im Doppelpack. Chris Winteler

In Windeln und Söcklein auf Einkaufstour: Das Denner-Baby entzückt das Publikum. Screenshot: Youtube

Ein Kleinkind entzückt allabendlich das Fernsehpublikum: Es erwacht in seinem Bettchen, merkt, dass nicht nur sein Schoppen, sondern der ganze Kühlschrank leer ist. Und macht sich, Windeln-bepackt, auf den Weg – downtown, das heisst zur nächsten Denner-Filiale.

Der Werbespot mit dem Denner-Baby («Alles da. Immer da.») ist am Donnerstagabend an der Award-Show des Auftrags- und Werbefilmpreises Edi im Schiffbau Zürich mit dem Gold-Edi ausgezeichnet worden – er gewann in der Kategorie «Werbespot 20–90 Sekunden». Die Begründung der Jury: «Die Regie zeigt viel Geduld und Fingerspitzengefühl bei der Umsetzung, akribische Vorbereitung und Nerven aus Stahl waren während des Drehs wohl nötig.»