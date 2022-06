Abo Indiens Pilgermetropole – Das Disneyland am Ganges hat ein Problem Varanasi ist eine der ältesten Städte der Welt und ein heiliger Ort für Hindus. Doch seit die indische Regierung Millionen in die Modernisierung investiert, kommen vor allem Touristen.

Der Bootsmann Jyoti Lal, der noch im Dunkeln an einer Kreuzung wartet und einen im Morgengrauen über den Ganges fährt, macht das schon sein ganzes Leben lang. Foto: Julia Hecht

David Pfeiffer

Man muss nicht an Shiva oder einen der anderen Götter glauben, um in Varanasi ergriffen zu sein. Man muss nicht einmal Hindu sein, oder sonst irgendwie religiös. Man braucht nur Augen, Ohren und eine Seele, dann spürt man, dass es sich um einen heiligen Ort handelt. In Indien gilt er als der heiligste von allen.