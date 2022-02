Live: GC – FCZ - Intensiver Beginn – die erste Chance haben die Grasshoppers

Die bisherigen Derbys

Zweimal spielten die beiden Mannschaften seit dem Wiederaufstieg der Grasshoppers gegeneinander. Einmal hatte der FCZ das bessere Ende, und was für ein Ende das war: Assan Ceesay schoss ganz tief in der Nachspielzeit das 2:1. In der zweiten Partie gab es dann noch mehr verrückte Geschichten. Der FCZ führte früh 2:0, GC drohte auseinanderzufallen, raffte sich aber auf und drehte die Partie noch vor der Pause. Am Ende dann schoss Rodrigo Pollero das Tor zum Ausgleich. Der Uruguayer übrigens ist einer der Abgänge diesen Winter, er spielt mittlerweile bei Lausanne.