Selenski kontert Lawrow-Aussagen – Das Duell um die Geschichte Russlands Aussenminister drängt wieder auf einen Regimewechsel in Kiew, um die Ukraine zu «befreien». Der ukrainische Präsident verweist auf die mehr als tausendjährige Kultur und Identität seines Landes. Cathrin Kahlweit aus Wien

Am 28. Juli wird der «Tag der ukrainischen Staatlichkeit» gefeiert: Wolodimir Selenski, Präsident der Ukraine. Foto: AFP

An nationalen Gedenktagen zeigt sich, wo, länderübergreifend, kulturelle Gemeinsamkeiten herrschen oder aber Kulturkämpfe ausgetragen werden, die zu Kriegen werden können. Russland etwa begeht den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai. Die Ukraine, die als Ukrainische Sowjetrepublik einen Teil der Soldaten der Roten Armee stellte und Millionen Opfer durch den Nazi-Terror zu beklagen hat, begeht den Gedenktag längst auch am 8. Mai – so wie die Staaten Westeuropas und die USA.