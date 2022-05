Die günstigen blauen Parkplätze sind in der Stadt Zürich ein Auslaufmodell. Foto: Moritz Hager

Stadt und Kanton Zürich fällen am kommenden Abstimmungssonntag zwei Grundsatzentscheide zum Klimaschutz. Und um es kurz zu machen: Beide Vorlagen verdienen an der Urne ein vorbehaltloses Ja. Denn sie gehen nicht über das hinaus, was selbstverständlich und von der Vernunft geboten ist. Sie verankern das Pariser Klimaabkommen auf den Ebenen Stadt und Kanton.