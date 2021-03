Bericht der Zürcher GPK – «Das elektronische Patientendossier liegt auf der Intensivstation» Die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats legt die Probleme bei der Einführung des E-Dossiers offen. Dabei zeigt sich: Es ging einiges schief. Sascha Britsko

Illustration: Felix Schaad

Es ist ein weiterer Akt im Drama um die Einführung des elektronischen Patientendossiers. In der Hauptrolle steht dieses Mal die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsparlaments, die am Montag ihren Bericht für das letzte Jahr präsentierte. In diesem Bericht werden 4 abgeschlossene und 15 laufende Prüfungen vorgestellt.

Eine der laufenden Prüfungen ist das elektronische Patientendossier, und so wie es aussieht, wird sie noch eine ganze Weile laufen. Obwohl das E-Dossier im April 2020 hätte einsatzbereit sein sollen, ist es noch heute nicht in Betrieb. Als Grund dafür schob die Betreiberin Axsana AG bisher stets die schwer zu zertifizierenden Betriebssysteme vor.