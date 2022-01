Torlos in Genf – Das Ende der schönen Punkteserie der ZSC Lions Matte Zürcher verlieren gegen Servette 0:3 und gehen damit erstmals nach zwölf Spielen ohne Punkt vom Eis. Nun folgt die Olympiapause, in der sie wieder Kraft tanken können. Simon Graf

Der Anfang vom Ende: Winnik und seine Genfer Kollegen feiern das 1:0. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Vielleicht lag es an der langen Reise oder ihres zuletzt gedrängten Programms. Jedenfalls brachten die ZSC Lions am Tag nach dem 5:1-Heimsieg gegen Lausanne in Genf nicht die nötige Energie aufs Eis, um auf Punkte hoffen zu dürfen.

In den ersten zwei Dritteln brachten sie gerade mal zehn Schüsse aufs Servette-Tor, und obschon sie da mit dem 0:2 noch gut bedient waren, blieb in den letzten 20 Minuten ein Zürcher Ansturm aus. So traf Vermin (59.) noch zum 3:0 ins verlassene ZSC-Tor, Servette feierte seinen zehnten Heimsieg in Serie.

Eine andere Serie ging dafür zu Ende: In den zwölf Spielen zuvor hatten die ZSC Lions stets gepunktet, 32 von 36 möglichen Punkten geholt. Nun gingen sie erstmals seit dem 10. Dezember und einem 2:5 in Lausanne ohne Ertrag vom Eis. Damit verpassten sie es, den drittplatzierten Lakers näherzurücken. Allerdings könnte es gar nicht so schlecht sein, von Rang 4 ins Playoff zu starten. So könnten die Zürcher allenfalls den EV Zug in einem möglichen Halbfinal vermeiden. Abrutschten sollten sie aber nicht mehr, sonst ist das Heimrecht im Viertelfinal weg.

Die 3 Infos einblenden Dominic Nyffeler Ein Shutout für den Klotener Leihgoalie in seinem vorerst letzten Spiel für Servette. Der 29-jährige Zürcher hat sieben von neun Spielen für die Genfer gewonnen. Joel Quenneville Gar keine gute Partie des Kanadiers, der sich drei Strafen einhandelt, das 0:2 von der Strafbank erlebt und offensiv nicht in Fahrt kommt. Daniel Winnik Er ist wie ein guter Bordeaux, je älter, desto besser. In seiner vierten Genfer Saison hat der Doppeltorschütze bereits 24 Mal getroffen – seine neue Schweizer Bestmarke.

Sportchef Sven Leuenberger baut derweil weiter an der Mannschaft, die im Herbst in die neue Swiss Life Arena einzieht. Er verlängerte den Vertrag mit Viertlinien-Center Reto Schäppi um eine Saison plus Option. Der 31-Jährige spielt diesen Winter so gut wie nie mehr seit der Meistersaison 2017/18. «Er markiert Präsenz, ist läuferisch besser geworden und hat sich im Boxplay wieder gesteigert», lobt ihn Leuenberger. Ende Saison soll entschieden werden, ob er sogar bis 2024 bleibt.

Krüger verlässt den ZSC

Beim Schweden Marcus Krüger zeichnet sich der Abgang nach drei Saisons ab. Er soll bei seinem Stammclub Djurgarden Stockholm unterschrieben haben, die Zürcher rechnen nicht mehr mit ihm. Nebst ihm verlassen auch Flüeler (Rücktritt), Noreau (Lakers), Pedretti (Lausanne) und Morant den Club. Offen ist, ob der von Verletzungen geplagte Bodenmann bleibt. Fest steht die Rückkehr Bachofners aus Zug. Von den Ausländern haben nur Roe und Azevedo (beide bis 2023) einen weiterlaufenden Vertrag.

Das Telegramm Infos einblenden Servette - ZSC Lions 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) 5025 Zuschauer. – Tore: 16. Winnik 1:0. 20. (19:40) Winnik (Vatanen, Tömmernes/Ausschluss Quenneville) 2:0. 59. (58:16) Vermin (Vouillamoz/ins leere Tor) 3:0. – Strafen: 3-mal 2 plus Minuten 5 Minuten und Spielerdauer (Campagna) gegen Servette, 6-mal 2 plus 5 Minuten und Spieldauer (Andrighetto) gegen die ZSC Lions. Servette: Nyffeler; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Jacquemet, LeCoultre; Mercier, Chanton; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Patry, Jooris, Vermin; Cavalleri, Smirnovs, Riat; Völlmin, Berthon, Campagna. ZSC Lions: Kovar; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Pedretti, Malgin, Andrighetto; Chris Baltisberger, Krüger, Quenneville; Bodenmann, Sigrist, Hollenstein; Sopa, Schäppi, Riedi; Aeschlimann. Bemerkungen: Die ZSC Lions ohne Roe, Azevedo, Diem und Morant (alle verletzt). - Die ZSC Lions von 57:20 bis 58:16 ohne Torhüter.

Die Zukunft von Quenneville und von Goalie Kovar ist offen. Vielleicht spielen die Zürcher bei sechs spielberechtigten Ausländern sogar mit zwei ausländischen Verteidigern. Bei Servettte bewährt sich diese Variante mit Tömmernes und Vatanen. Doch zwei Verteidiger solchen Kalibers muss man zuerst einmal finden.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

