Die Schnäppchenjagd ist öde geworden – und abends sind die Malls und die Einkaufsstrassen ausgestorben. Foto: Urs Jaudas



Lass uns in die Stadt gehen – das heisst zumeist: Lass uns Kleider, Schmuck, Kosmetika aussuchen, Haushalts- und Schreibwaren, Bücher, Spielzeug. Den Kaffee zwischendurch gibt es im Kaufhaus, zum Wein trifft man sich wieder in den Stadtteilen. Denn abends ist die City grösstenteils tot. Im Zentrum wird eingekauft, nicht gelebt und nur selten gefeiert.

So muss das nicht sein, und so wird es nicht länger sein. Denn Corona beschleunigt eine Entwicklung, die längst im Gang war: die Krise der Einkaufsstrassen. Boutiquen, Filialen aller Art litten zuvor schon unter dem boomenden Internetshopping, unter horrenden Mieten in der City sowie unter immer neuen Kaufhallen auf der grünen Wiese. Nun drohen den Läden enorme Umsatzeinbussen, Tausende könnten dichtmachen.

Auch zu Zeiten, als man noch ohne Mundschutz an Regalen entlangschlenderte, drohte vielen Innenstädten Verödung, vor allem in Orten, in denen ambitionierte Stadtplaner einst ein modernistisches Ortszentrum mit Brunnen und Parkanlage geschaffen haben, gruppiert um eine Shoppingmall – die leider mangels Kaufkraft und -lust seit längerem Tristesse ausstrahlt.

Aus dem Flaneur der Vorkriegszeit war ein Schnäppchenjäger geworden.

Die Vision der Fussgängerzone wurde in den Sechzigerjahren gross, sie atmet den Geist des Wachstums durch Konsum. Aus dem Flaneur der Vorkriegszeit war ein Schnäppchenjäger geworden, das Lockmittel hiess Schlussverkauf. Die Umkleidekabine wurde zum Ort, an dem sich Identitäten ausprobieren liessen. Freiheit war die freie Wahl zwischen Pumps oder Turnschuhen. Entspannung liess sich lange verwechseln mit der Illusion, im Überfluss zu schwelgen, als wäre man reicher, als man ist.

All das macht in der Pandemie kaum noch Spass, und das Haushaltsgeld will in der Krise auch besser eingeteilt werden. Kaufhäuser ringen um ihre Existenz oder schliessen. Ausländische Touristen sind derweil rar geworden. Bis zur Gesichtslosigkeit kommerzialisierte Innenstädte entpuppen sich als genauso langweilig, wie sie schon immer waren, bloss dass dies früher nicht auffiel. Auch nach der Pandemie wird niemand mehr fünf Filialen einer Drogeriekette in einer Innenstadt brauchen. Und im Buchladen ums Eck wird man persönlicher beraten als im dreistöckigen Citygeschäft voller Ratgeber und Kalender.

Der Dreiklang von Marktplatz, Rathaus und Kirche

Die Lösung kann nicht sein, in den Zentren Ketten am Leben zu erhalten, die dort einst kleine Läden verdrängt haben. Stattdessen ist neues Denken gefragt, im Rückgriff auf die Ursprünge. Europäische Städte entwickelten sich um den Dreiklang von Marktplatz, Rathaus und Kirche. Diese sind auf die eine oder andere Art öffentliche Räume. Immer noch erkennt man am Charakter einer Altstadt sofort, dass man sich in Europa befindet und eben nicht in einer nordamerikanischen Autostadt oder einer jungen asiatischen Hochhausansammlung. Das am Gemeinwesen orientierte Stadtzentrum, auf das sich alle anderen Ortsteile ausrichten, ist Kern des europäischen Selbstverständnisses, im räumlichen wie im politischen Sinne. Hier liegt die Zukunft der City.

Gemeinschaft entsteht durch Begegnung, und die erschöpft sich nicht im Anstehen vor der Kasse. Behagliche Freiflächen mit Grünanlagen und locker platzierten Marktständen sind nötig. Es braucht Ruhepunkte, an denen man, überdacht oder nicht, einfach nur sitzen, reden, lesen oder im Internet surfen kann, mit kostenlosem WLAN. Die Innenstadt muss bessere Gründe als nur den Konsum bieten, warum man sie besuchen sollte.

Wenn sich Abstandsgebote einhalten lassen, bieten sich Freiluftkonzerte an. Ausstellungshäuser gehören in die Zentren, etwa Stadt- und Heimatmuseen. Kaufhäuser lassen sich in Bibliotheken und Jugendzentren verwandeln; Künstler können Freiflächen bespielen. Gemeinden sollten Läden zurückkaufen oder günstig an Handwerker vermieten, sodass Schuster und Schreiner herziehen. Grössere Räume laden zum Co-Working ein. Und warum nicht Wohnraum schaffen über den Geschäften?

Die Monokultur des Konsums führte zum Sterben der Innenstädte; jetzt aber sollten Bürgerinnen und Bürger diese für ihre diversen Bedürfnisse zurückerobern.