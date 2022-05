A3 bei Wädenswil – Jetzt wird ein neuer Betreiber für die zweite Raststätte gesucht Die Autobahnraststätte Herrlisberg bekommt ein neues Gesicht. Die beiden auffälligen Cindy’s Diner verschwinden. Ein Nachfolger dürfte bald bekannt sein. Pascal Jäggi

Das Cindy’s auf der Raststätte Richtung Zürich muss bald weichen. Sein Pendant auf der Südseite bleibt etwas länger stehen. Archivfoto: Patrick Gutenberg

Noch stehen die Cindy’s auf den Raststätten Herrlisberg-Nord und -Süd. Doch schon in den nächsten zwei Jahren dürften die beiden amerikanischen Diner im 50er-Jahre-Stil an der A3 in Wädenswil Geschichte sein. Im Simap, dem Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen, ist jetzt auch die Konzession für Herrlisberg-Süd ausgeschrieben.

Gesuche für die Konzession von Herrlisberg-Süd können die Mineralölgesellschaften bis am 23. September einreichen. Bis Juli können an der Konzession Interessierte beim Kanton Zürich Fragen einreichen. Das Verfahren dürfte noch bis nächstes Jahr dauern. Der Rückbau der Gebäude soll dann ab Ende 2023 erfolgen.