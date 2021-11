Streit am Klimagipfel – Das Endspiel um die Kohle hat erst begonnen Um die Erderwärmung zu stoppen, braucht es eine Vollbremsung bei fossilen Energien. Dieses konkrete Ziel hat die Welt in Glasgow wegen Widerstand aus Indien und China nicht erreicht. Michael Bauchmüller aus Glasgow

Kein «Ausstieg» aus der Kohle, nur eine «Verminderung»: Demonstration gegen fossile Energie in Glasgow. Foto: Ian Forsyth (Getty Images)

Glasgow, später Samstagnachmittag: Alle wichtigen Entscheidungen sind fertig, es könnte jetzt ganz schnell gehen. Da meldet sich Indien zu Wort – und führt den Gipfel in die Grundkonflikte globaler Klimapolitik. «Entwicklungsländer haben ein Recht auf ihren fairen Anteil am globalen Kohlenstoffbudget», sagt Indiens Umweltminister Bhupender Yadav. «Wie kann da irgendwer erwarten, dass Entwicklungsländer den Ausstieg aus der Kohle zusagen?» Arme Länder hätten schliesslich genug damit zu tun, ihren eigenen Wohlstand zu sichern.

So katapultiert Indien die Konferenz auf den letzten Metern ins Herz des Problems: Wenn die Staaten die Erderhitzung stoppen wollen, dann müssen sie eine Vollbremsung bei fossilen Energien hinlegen. Und zwar sowohl die, die nahezu ihren kompletten Wohlstand auf Kohle, Öl und Gas aufgebaut haben, als auch die, die noch mitten in der Aufholjagd stecken. So wie Indien.