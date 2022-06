E-Rikscha von Audi – Das erste Dreirad mit vier Ringen Die Rikscha gilt eigentlich als rückständiges Mobil. Dennoch hat Audi nun eines dieser in Indien beliebten Dreiräder aufgebaut, um ein zukunftsgerichtetes Pilotprojekt zu veranschaulichen.

In Indien will das Start-up Nunam ab nächstem Jahr mit alten Audi-Akkus ausgestattete Rikschas im Praxiseinsatz testen. Fotos: Audi Lehrlinge aus dem Audi-Werk in Neckarsulm haben eine Rikscha mit E-Antrieb aufgebaut, die als Stromspeicher eine ausgemusterte E-Tron-Batterie nutzt. Ihren ersten öffentlichen Auftritt wird die Audi-Rikscha am 22. Juni im Rahmen des Greentech-Festivals haben. 1 / 3

In den kommenden Jahren wird die Menge ausgemusterter Traktionsbatterien aus alten E-Autos stark zunehmen. Damit diese nicht zur grossen Umweltlast werden, arbeiten Autohersteller an Lösungen, um sie in eine Kreislaufwirtschaft einzubinden.

Audi hat sich zu diesem Zweck mit dem indischen Start-up Nunam zusammengetan, das im Rahmen verschiedener Pilotprojekte die Weiterverwertung gebrauchter Akkus auslotet. In Kooperation mit der Audi Environmental Foundation testet Nunam aus E-Tron-Prototypen ausgemusterter Hochvoltbatterien im Einsatz als stationäre Solarstromspeicher sowie ab 2023 als Antriebsakkus für E-Rikschas.

Zusätzlich zu drei zur praktischen Erprobung von Nunam in Indien aufgebauten Rikschas haben Lehrlinge von Audi nun eine elektrisch angetriebene Show-Rikscha aufgebaut, die am 22. Juni offiziell im Rahmen des Greentech-Festivals auch im praktischen Einsatz vorgestellt wird. (spx)

Fehler gefunden?Jetzt melden.