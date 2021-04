Was treibt Frauen heute in ihren Vierzigern um – und was macht diesen Lebensabschnitt aus? Ein Gespräch mit Priska Amstutz, Co-Autorin des Buches «Das neue 40».

Was genau ist jetzt an diesem Lebensabschnitt um die 40 so «neu» und aufregend, dass Sie ihm ein Buch gewidmet haben?

In der Mitte des Lebens zu stehen – die Jugend noch in Griffnähe, das Alter noch in sicherer Distanz – finden wir was Besonderes. Es ist ein interessantes Lebensalter, in dem es (wieder) stärker um einen selber geht. Für unsere Mütter und Grossmütter war es ausserdem noch ziemlich anders, 40 bis 50 zu sein, als es das heute ist. Wir wollten Gleichaltrige zeigen und wie sie diese Phase erleben.