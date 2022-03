Anleitung für Flüchtlinge – Das erwartet Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz Wie lange dürfen sie sicher im Land bleiben? Was ändert sich nach einem Asylantrag? Wie darf die Bevölkerung helfen? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Luca De Carli Hans Brandt

Viele Menschen fliehen vor dem Krieg aus der Ukraine nach Westeuropa wie dieser Junge, der am Montag in Deutschland angekommen ist. Foto: Boris Rössler (DPA/Keystone)

Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht vor dem Krieg. Die ersten sind in der Schweiz angekommen, viele werden folgen. Die Hilfsbereitschaft im Land ist gross, viele möchten Flüchtlinge privat unterbringen oder sie anderweitig unterstützen. Dabei stellen sich für alle Beteiligten Fragen.

Hier gesammelt die wichtigsten Antworten:



Dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz einreisen?

Ja. Sie können visumsfrei in den Schengen-Raum und damit auch in die Schweiz einreisen. Seit Ende Februar auch dann, wenn sie nicht über einen biometrischen Reisepass verfügen. Gegenwärtig ist ein Aufenthalt von maximal 90 Tagen möglich. Arbeiten dürfen Personen, die auf diesem Weg in die Schweiz einreisen, nicht.

Was passiert, wenn die 90 Tage abgelaufen sind?

Momentan laufen in der Schweiz und zwischen den Schengen-Staaten Gespräche. Wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) vermeldet, werden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft, Ukrainerinnen und Ukrainern einen Aufenthalt über die 90 Tage hinaus zu ermöglichen. Justizministerin Karin Keller-Sutter diskutiert diese Frage am Donnerstag an einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus der EU. Am Freitag trifft sich der Bundesrat zur nächsten Sitzung.

Wie könnte so ein Aufenthaltsstatus für über 90 Tage aussehen?

Das SEM nennt den Status S für Schutzbedürftige – ein Status, der nach den Balkankriegen geschaffen wurde, aber noch nie zur Anwendung kam. Der Status S berechtigt zum Aufenthalt von Kriegsvertriebenen in der Schweiz, ohne dass sie ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Die Dauer des Schutzes hängt von der Entwicklung im Heimatland ab. Den Entscheid über die Aufhebung des Schutzstatus für eine Bevölkerungsgruppe fällt der Bundesrat.

Nach drei Monaten in der Schweiz sind sie grundsätzlich arbeitsberechtigt – jedoch mit Einschränkungen. Die Eidgenössische Migrationskommission fordert «einen raschen Zugang zum Arbeitsmarkt» noch vor Ablauf der 3-Monats-Frist. Das Gesetz sieht auch ein Recht auf Familiennachzug vor.

Der Schutzstatus S garantiert keinen unbefristeten Aufenthalt in der Schweiz. Hat er weitere Nachteile?

Da er bislang noch nie erteilt wurde, sind viele praktische Fragen offen. Vieles hängt vom Entscheid des Bundesrates ab. Unklar ist insbesondere, ob und in welchen Bereichen Personen mit Status S Anrecht auf finanzielle Unterstützung haben.

Lange war die visafreie Einreise in den Schengen-Raum nur mit solchen biometrischen Pässen möglich. Inzwischen reichen auch andere Dokumente. Foto: Matthias Bein (DPA/Keystone)

Darf ich eingereisten Ukrainerinnen und Ukrainern eine Wohnung anbieten?

Ja, insbesondere in den ersten 90 Tagen nach einer visumsfreien Einreise. Solange die Unterkunft kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ist laut dem SEM auch keine Meldung an die Behörden nötig. Danach brauchen die Gäste einen Aufenthaltsstatus – hier könnte die Einführung des Status S helfen.

Wie können sich die Gäste in der Schweiz krankenversichern?

Wer als Touristin einreist, ist für Versicherungen selbst zuständig. Üblicherweise wird zu diesem Zweck eine Reiseversicherung abgeschlossen – oder die heimatliche Krankenversicherung bietet den Versicherungsschutz. Eine nachträgliche private Versicherung für Personen, die sich bereits in der Schweiz befinden, ist bei einzelnen Versicherern höchstens für kurze Zeit möglich.

Können sie ein Bankkonto eröffnen?

Die Postfinance hat einen Grundversorgungsauftrag und ist damit verpflichtet, jeder Person, die sich in der Schweiz aufhält, ein Konto zur Verfügung zu stellen. Allerdings müssen dafür gültige Schweizer Ausweispapiere vorgelegt werden. Kontoeröffnungen für Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Aufenthaltsstatus in der Schweiz lehnten mehrere andere Banken auf Anfrage ab.

Bis zu 9000 Plätze sollte die Schweiz im Notfall in Bundesasylzentren zu Verfügung stellen können: Ein Schlafsaal in einem temporären Zentrum im Tessin. Foto: Francesca Agosta (Keystone)

Wer darf wo einen Asylantrag stellen?

Grundsätzlich kann jede Person, die in die Schweiz einreist, Asyl beantragen. Entweder direkt bei der Einreise am Grenzübergang oder bei der Grenzkontrolle am Flughafen. Nach der Einreise ist ein Antrag auch in einem der Bundesasylzentren möglich. Diese haben regulär rund 5000 Plätze. Notfallpläne sehen bis zu 9000 Plätze vor.

Was passiert nach der Ankunft im Bundesasylzentrum?

In einem ersten Schritt werden Personalien aufgenommen sowie Gepäck und Dokumente kontrolliert. Die Reisepässe werden für die Dauer des Verfahrens eingezogen und durch einen Ausweis ersetzt, mit dem sich die Flüchtlinge nur innerhalb der Schweiz bewegen dürfen. Danach erfolgt die Zuteilung in eine Unterkunft – diese liegt nicht zwingend im selben Asylzentrum, in dem der Antrag gestellt wurde.

Dürfen meine Gäste nach dem Asylantrag bei mir wohnen bleiben?

In der ersten Phase der Prüfung des Asylgesuchs ist der Aufenthalt in einem Bundeszentrum zwingend. Flüchtlinge können aber einen Antrag auf private Unterbringung stellen. Die Kosten dafür müssen sie selber tragen, auch für Verpflegungs- und andere Alltagskosten in einer privaten Unterkunft. Das Anrecht auf eine Krankenversicherung bleibt.

Wie sind die Aussichten auf Asyl?

Krieg allein ist in der Schweiz kein Grund für eine Anerkennung als Flüchtling. Ukrainerinnen und Ukrainer müssen nachweisen, dass sie zusätzlich persönlich verfolgt werden – etwa wegen ihres politischen Engagements. Die Mehrheit der Asylsuchenden aus der Ukraine dürfte schlechte Chancen für einen Flüchtlingsstatus haben. Vermutlich werden sie nur vorläufig aufgenommen. Bis sie Bescheid erhalten, dauert es einige Zeit. Ziel ist, dass die Verfahren in den Bundesasylzentren in maximal 140 Tagen abgeschlossen sind.

Vorläufig aufgenommen – was bedeutet das?

Anerkannte Flüchtlinge erhalten eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz, können arbeiten, ihre Familie nachholen, haben Anrecht auf finanzielle Unterstützung – genauso wie Schweizerinnen und Schweizer. Vorläufig Aufgenommene erhalten dagegen nur einen Flüchtlingsausweis F, der auf dem Arbeitsmarkt ein Nachteil sein kann. Auch ein Familiennachzug ist erst nach drei Jahren möglich – hier wären vorläufig Aufgenommene zurzeit gegenüber Personen mit Status S benachteiligt. Benötigen sie Sozialhilfe, ist diese stark reduziert.

