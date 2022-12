Die Stars

Es gibt ganz viele, bei Frankreich verzückt Kylian Mbappé wieder einmal, mit fünf Toren ist er bester Schütze des Turniers. Gegen Polen setzte er in der zweiten Halbzeit mit wunderschönen Toren zur Show an, davor legte er noch für Olivier Giroud auf. Der Mann ist ziemlich gut in Form.

Bei den Engländern sticht mit Jude Bellingham ein ganz junger Spieler heraus. Der Mann von Borussia Dortmund ist gerade erst 19, führt seine Mannschaft aber schon an, als wäre er zehn Jahre dabei. Und sonst haben wir natürlich noch Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford oder Phil Foden.

Gemessen an individueller Qualität geht es bei dieser WM also nicht viel besser als heute Abend.