Gedanken über den Ausgang – Das Fenster zur Strasse Die Wohnzimmerfenster unserer Autors gehen direkt zur Langstrasse. Dieser Ausblick hat sich in letzter Zeit aber stark verändert. David Sarasin

Wirkt atuell wie eine Filmkulisse ohne Statisten: Die Langstrasse Bild: PD

Der Blick aus dem Fenster meines Wohnzimmers ist faszinierend. Das merkt man daran, dass meine Gäste teilweise so lange an der Scheibe stehen wie Kinder vor der Auslage mit Süsswaren. Gebannt beobachten die Besucher die Menschenmassen, die sich spätnachts durch die Gassen schieben. Was sich vor ihren Augen abspielt, ist ein sich laufend erneuerndes Wimmelbild. Man kann es als grosses Versprechen oder als grosse Versuchung lesen. Je nachdem. Es ist typisch für die Langstrasse.

Doch nun ist mit der Corona-Krise eine andere Zeitrechnung angebrochen im Quartier. Nicht nur, dass ich zu Hause gerade keinen Besuch empfange. Auch die Leute auf der Strasse sind wie weggewischt. Wenn ich im Zoom-Chat die Kamera aus dem Fenster halte, entsteht jetzt, in den Anfangstagen dieser Krise, wieder ein grosses Staunen. Verrückt, wie das jetzt aussieht, heisst es etwa. Man erkennt das Quartier nicht wieder. Es wirkt wie eine aufwendig konstruierte Filmkulisse ohne Statisten. Oder ein leeres Wimmelbild.

Was einst faszinierend, absurd oder überwältigend war und immer mal wieder Anlass zu Spässen gab, ist heute ernsten Fragen gewichen. David Sarasin

Doch ganz leer ist es nicht. Geblieben sind jene, die immer schon da waren, nur sind sie jetzt sichtbar: ein paar Süchtige, ein paar wenige Sexarbeiterinnen, ein paar wenige Jugendliche. Letzte werden von den Polizisten im Streifenwagen freundlich darauf hingewiesen, dass sie doch bitte nach Hause gehen sollen.

Noch immer schaue ich täglich aus dem Fenster auf die Strasse. Ich musste in den letzten Wochen feststellen, dass diese neue, gespenstische Szenerie auf der Langstrasse den Blick aus meinem Fenster veränderte. Was einst faszinierend, absurd oder überwältigend war und immer mal wieder Anlass zu Spässen gab, ist heute ernsten Fragen gewichen.

Wird es jemals wieder so, wie es einmal war? Welcher Ladenbetreiber, welche Wirtin wird den Lockdown überleben, und welche nicht? Lernen wir etwas in der Zeit zu Hause, wenn wir uns nicht in den Bars, an den Partys oder in den Restaurants ablenken? Was, wenn die Angst, etwas zu verpassen, für immer wegfallen würde? Vor allem aber: Werden wir jetzt solidarischer mit denen, die vor unseren Augen unter prekären Verhältnissen leben? Und: Erinnern wir uns dereinst daran?