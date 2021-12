Essay zu Weihnachten – Das Fest der Pflicht Warum wir alle Jahre wieder so fest an die heile Welt von früher glauben. Und was Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann zu tun hat. Valentin Groebner (Das Magazin)

Wer wünscht, gehört dazu. Foto: Getty Images

Es gibt eine Zeit im Jahr, da sieht die Alltagsschweiz anders aus als sonst. Alle Jahre wieder. Ich lebe in der aufgeklärten westlichen Moderne, aber nicht zwischen dem 6. und dem 25. Dezember. Da glauben alle ans Wünschen – und noch an ein paar andere Dinge mehr, etwa an Santa Claus, an Rudolph das Rentier, an die Engel und das Christkind (aus dem Heiligen Land, aber immer blond) mit Weihnachtsstern, Ochs und Esel.

Wie christlich sie sind, ist eher unklar. Eher erinnern wir polytheistischen Konsumgläubigen an den entspannten Umgang im Hinduismus mit gestaltwandelnden Göttern. Unser Himmel: Zimtsterne, Schokoladenengel und Stofftiere. Neuzugänge sind jederzeit willkommen, jedenfalls wenn ich der Pressesprecherin der Firma Steiff glauben darf: «Der Teddybär gehört einfach zu Weihnachten.»