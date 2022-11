Nach Feuer in Wädenswil – Brand in Mehrfamilienhaus löst grosse Betroffenheit aus Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam am Dienstagabend eine Person ums Leben. Nachbarn erlebten hautnah alles mit. Luzia Nyffeler

1 / 4 Das Feuer brach in der Wohnung im zweiten Stock aus. Der Russ reicht bis zum Dach. Foto: Moritz Hager

Es herrscht eine fast unheimliche Ruhe am Mittwochmorgen an der Tiefenhofstrasse in Wädenswil. Nur die bis nach oben russgeschwärzte Fassade und die zerborstenen Fenster im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses mit der Nummer 23 deuten hin auf die dramatischen Ereignisse der Nacht davor. Ein Wohnungsbrand forderte ein Todesopfer.