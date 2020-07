Superspreader-Event in Zürich – Das Flamingo muss schliessen Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli macht ernst: Der Club, in dem ein Mann mindestens fünf Personen mit Covid-19 ansteckte, muss seine Tore schliessen. Pascal Unternährer

Ist nach Corona-Fällen bis am Montag geschlossen: Club Flamingo an der Limmatstrasse in Zürich. Foto: Urs Jaudas

An der Party im Club Flamingo kam es am Abend des 21. Juni zum ersten «Superspreader»-Event im Kanton Zürich. Ein mit Covid-19 infizierter Mann feierte und steckte womöglich Dutzende Personen an. Fünf seiner Kollegen sind wie er positiv aufs Coronavirus getestet worden, 300 Personen mussten in Quarantäne geschickt werden, wobei es dabei zu Problemen kam.

Die Präsenzlisten, welche zum Schutzkonzept gehören, waren nicht vollständig. Zudem war ein Drittel der von den Partygästen abgegebenen E-Mail-Adressen falsch. Auch wurden Contact Tracer des Kantons am Telefon beleidigt.

Der Superspreader feierte aber nicht nur im Flamingo, sondern mindestens in zwei weiteren Clubs. Welche das sind, ist nicht bekannt. Der Mann war am Vortag und am Tag selbst in der Tesla-Bar in Spreitenbach, wo inzwischen mehr als 20 Corona-Infizierte bekannt sind und 100 Personen in Quarantäne gesetzt werden mussten. Neu ist nun auch ein Fall im Club Plaza im Kreis 4 bekannt geworden. Ob dieser Fall mit dem Flamingo/Tesla-Fall zusammenhängt, ist noch unklar.

Wochenend-Partys fallen aus

Im Fall Flamingo hat die Gesundheitsdirektion die Notbremse gezogen: Es muss vorläufig schliessen. «Unser Club wird dieses Wochenende geschlossen bleiben bis und mit der Nacht auf Montag», bestätigt Club-Betreiber Vito Macchia dem «Blick».

Wenn er wieder aufmachen will, muss er ein besseres Schutzkonzept vorlegen.