Der nächste Weltrekord fällt - Das frühere Wunderkind staunt über sich selber

Sydney McLaughlin läuft Weltrekord – Das frühere Wunderkind staunt über sich selber Die Amerikanerin Sydney McLaughlin stürmt über 400 m Hürden zum Weltrekord – dabei ist die neue Olympiasiegerin erst 21 Jahre jung. Monica Schneider aus Tokio

Staunen über die eigenen Leistungen: Sydney McLaughlin und Teamkollegin Dalilah Muhammad. Foto: Lui Siu Wai (Keystone)

Nur eines war fundamental anders, als Sydney McLaughlin im Ziel ihren Weltrekord und ersten Olympiasieg realisiert hatte. Im Gegensatz zum ausflippenden Karsten Warholm am Vortag ging sie in die Hocke und schüttelte nur den Kopf. Dann setzte sie sich hin – und mochte es offenbar noch immer nicht glauben: In 51,46 Sekunden über 400 m Hürden war ihr in Tokio ähnlich Herausragendes gelungen wie zuvor dem Norweger mit seinem Sturmlauf.

Natürlich war da diese Zeit. Aber da war auch die Premiere: Erstmals hatte sie mit Dalilah Muhammad ihre grösste Konkurrentin – erst noch eine aus dem eigenen Land – an grossen Titelkämpfen geschlagen.