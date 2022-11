Smalltalk der Woche – Das gehört in jedes Flugzeug Welches die besseren Grittibänzen sind, was die richtigen Royals nach «The Crown» nachlegen und warum wir Laubbläser für immer los sein könnten – unsere Liste fürs Tischgespräch. Rafael Zeier

Süss, saftig und ein bisschen klebrig: Babà. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Grittibänz kann einpacken

Willkommen im Advent, der Jahreszeit der sauren Mandarinli, staubigen Erdnüssli und trockenen Grittibänzen. Doch gerade Letzteres muss nicht sein: Wenn schon Hefegebäck, wagen Sie sich mal an eine Spezialität aus Neapel: Babà nennt sich das so süsse wie saftige Gebäck. Der Trick: Babà wird nach dem Backen mit Sirup oder Rum getränkt. Ob man mit der Methode auch trockene Grittibänzen retten kann?

Entspannte Winter-WM



Wer hätte gedacht, dass diese Winter-WM doch etwas Gutes hat! Da es weder Public Viewings noch Grillpartys gibt und es schon früh dunkel wird, kann man ganz ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben. Ab aufs Sofa und ein Spiel ganz gemütlich mit einem Bier und den Resten vom Sonntagsbraten schauen. Und angenehm früh sind die Spiele auch zu Ende.

Ladestationen im Flugzeug

Perfekt: Oben USB-A und unten USB-C mit genug Leistung für jeden Laptop! Foto: Rafael Zeier

Die junge Fluggesellschaft ITA Airways (Nachfolgerin der Alitalia) machts vor: Jeder Sitz hat seinen eigenen USB-Strom-Anschluss – und nicht nur die veralteten rechteckigen, sondern auch die zeitgemässen ovalen USB-C-Anschlüsse, die auch für Laptops mehr als genug Strom liefern. Wenn Fluggesellschaften schon bei Service und Personal knausern, sollte so was doch heute Pflicht sein. Es reist sich so viel entspannter, wenn man nicht ständig an den Handyakku denken und am Flughafen verzweifelt nach Steckdosen suchen muss.

Endlich Ruhe!

Laut und nervig: Laubbläser in Aktion. Foto: Keystone

Was gesunder Menschenverstand und Anstand nicht geschafft haben, schafft nun die Energiekrise: Den unsäglichen Laubbläsern wird der Marsch geblasen. Die unsinnig lärmigen Nachfahren des Besens, die hin und wieder sogar in Wäldern eingesetzt werden, um Wege für ein paar Stunden freizupusten, sollen in Notsituationen verboten werden. Können wir das nicht bitte gleich auf unbestimmt verlängern?

Jetzt übernehmen die echten Royals bei Netflix

Was haben die zwei der Welt als Nächstes zu berichten? Foto: Keystone

Die neuste Staffel von «The Crown» ist längst fertiggeschaut, da kündet sich schon das nächste Royal-Spektakel auf Netflix an. Die Doku um Prinz Harry und Herzogin Meghan hat bereits für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Die Regisseurin hat hingeschmissen und der Sendestart sollte verschoben werden. Nun wird die erste Folge laut Pagesix.com schon am 8. Dezember veröffentlicht. Aber ganz ungeachtet davon, was die zwei berichten werden, mit den schauspielerischen Leistungen in «The Crown» werden sie nicht mithalten können.

Letzte Schnäppchen-Chance

Doch noch ein Schnäppchen gefunden! Foto: Keystone

Sie haben den Singles’ Day oder den Black Friday verpasst? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: Der Shoppingtage-Blödsinn geht in die nächste Runde. Morgen ist Cyber Monday. Da überbieten sich die Digitecbrackmicrospotinterdiscountmediamärkte wieder mit Schnäppchen. Aber: Seien Sie auf der Hut, viele der vermeintlichen Schnäppchen sind Ladenhüter (13 Tricks gegen Schnäppchen-Frust). Und am meisten spart man immer noch, wenn man keinen unnötigen Plunder kauft.

Wohin nach Twitter?

Vielleicht haben Sie es gehört: Bei Twitter läuft es grad rund. Oder eben nicht, je nachdem, wen man fragt. Die Folge: Nachfolge-Apps schiessen wie Pilze aus dem Boden und das persönliche Umfeld verzettelt sich. Soll man bleiben? Wechseln? Wohin? Es ist alles mühsam, und am Ende bleibt dann vielleicht doch wieder alles, wie es war. Wie bei den Messengern ist nun auch Social Media komplett unübersichtlich geworden.

Adventskalender mit Plunder drin

Viele bunte Überraschungen: ein Pokemon-Adventskalender. Foto: PD

Nichts gegen Weihnachtsgeschenke und gegen Geschenke im Allgemeinen. Aber muss es wirklich fast einen Monat lang jeden Tag eins sein? Die Rede ist natürlich von den unsäglichen Adventskalendern mit Plunder drin. Kinder lieben sie. Firmen auch. Nach 24 Minigeschenkchen ist Weihnachten wirklich nicht mehr dasselbe! Aber nun, da sie sich mal etabliert haben, werden wir sie wohl nie wieder los.



Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

Fehler gefunden?Jetzt melden.