Konkurrenzkampf in Zürich – Das Geschäft mit dem 25-Franken-Haarschnitt Salons mit tiefen Preisen und schnellen Coiffeuren schiessen in der Stadt an vielen Ecken aus dem Boden. Das geht nicht immer gut. Corsin Zander

Konnte sich bisher gegen die Konkurrenz am Lochergut behaupten: Mustafa Yigit im West Herren Coiffeur. Foto: Sabina Bobst

Mustafa Yigit hat das geschafft, was in Zürich viele probieren, aber woran die meisten scheitern. Er ist vor zwölf Jahren aus der Türkei in die Schweiz gekommen, hat eine Firma gegründet und beim Lochergut einen Coiffeursalon eröffnet. Haare schneiden kann Yigit. Bereits als 7-Jähriger stand er im Salon seines Vaters und half mit, wo er konnte. Schon bald setzte er die Schere selbst an.

In Zürich startete er mit einem 15 Quadratmeter grossen Salon mit zwei Stühlen. Seither ist er zweimal im gleichen Quartier umgezogen und hat immer mehr Kunden die Haare geschnitten und Männern den Bart getrimmt. Yigit sitzt vor seinem Salon, in dem nun sieben Stühle stehen und drei Angestellte arbeiten. Er nimmt sich zwischen zwei Kunden Zeit, um mit dieser Zeitung zu sprechen. «Vor wenigen Tagen bin ich Schweizer geworden», sagt er stolz.