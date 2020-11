Shoppen während Pandemie – Das gilt am Black Friday in Zürich Der Rabatt-Tag läuft dieses Jahr anders. Das müssen Sie wissen, wenn Sie sorglos shoppen wollen. Beat Metzler

2020 wäre so ein «Gemoschte» ungünstig: Black-Friday-Einlass beim ehemaligen Manor an der Bahnhofstrasse. Das Bild stammt aus dem letzten Jahr. Foto: Dominique Meienberg

Der Dezember ist der Monat der Nähe. Zumindest in der Zürcher City. In keinem anderen Monat strömen so viele Leute ins Stadtzentrum, in keinem anderen Monat läuft es für den Detailhandel so gut. Gemäss City-Vereinigung machen gewisse Branchen mit dem Weihnachtsgeschäft 25 bis 30 Prozent ihres Jahresumsatzes.

Die Haupt-Shoppingsaison startet diesen Freitag mit der Rabattjagd des Black Friday. Zwei Tage später folgt der erste von vier Sonntagsverkäufen.

Doch die Bilder des üblichen Innenstadt-Weihnachtsgetümmels muten in diesem Corona-Winter unangebracht an. Wie meistern die Zürcher Geschäfte den Advents-Ansturm, ohne dass zu viel Nähe entsteht? Funktioniert das grosse Poschten auch Pandemie-konform? Dazu ein paar Fragen und Antworten.