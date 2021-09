Erweiterte Zertifikatspflicht – Das gilt in den Herbstferien für Reisende Am Montag ist die ausgedehnte Zertifikatspflicht in Kraft getreten. Wir zeigen auf, was das mit Blick auf die anstehenden Herbstferien bedeutet. Jon Mettler

Wer nur einfach geimpft ist statt doppelt, muss im Ausland mit Unannehmlichkeiten rechnen: Gondeltourismus in Venedig. Foto: Mauro Ujetto (NurPhoto)

In einigen Kantonen beginnen in zwei Wochen die Herbstferien. Dann wird die endgültige Version der erweiterten Zertifikatspflicht gelten, welche sich derzeit noch in der Vernehmlassung befindet. Ferienhungrige aus der Schweiz müssen sich somit wieder auf neue Regeln einstellen, wenn sie ins Ausland oder im eigenen Land reisen wollen. Diese Punkte gilt es dabei zu beachten:

Reisen innerhalb der Schweiz

Für den Aussenbereich von Restaurants gilt die Zertifikatspflicht nicht. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ab sofort gilt für die Innenräume touristischer Betriebe wie Restaurants, Bars, Casinos, Museen, Hallenbäder und Zoos die Zertifikatspflicht. Die Gäste müssen so nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Es gibt Ausnahmen von dieser neuen Vorschrift: Im öffentlichen Verkehr, in Bergbahnen, Supermärkten und für Hotelübernachtungen ohne Aufenthalt im Restaurant muss das Zertifikat nicht vorgewiesen werden. Allerdings gelten dort weiterhin die gängigen Hygieneregeln wie die Maskenpflicht.

Kinder und Jugendliche

Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren müssen für den Besuch im Restaurant kein Covid-Zertifikat vorweisen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Zertifikatspflicht gilt für Jugendliche ab 16 Jahren. Teenager und Kinder unter dieser Altersgrenze sind davon befreit.

Reisen ins Ausland

Ein Flugzeug der Swiss kommt auf dem Flughafen London Heathrow an. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Es gelten die Bestimmungen und Risikolisten der einzelnen Ferienländer. Da die Europäische Union das Zertifikat der Schweiz anerkennt, kann die Einreise für Geimpfte, Genesene und Getestete in beliebte Mittelmeerdestinationen erleichtert erfolgen; sprich, das Schweizer Covid-Zertifikat reicht. Länder wie Griechenland, Zypern und Portugal verlangen zusätzlich, dass sich Schweizer Touristen vor Einreise im Internet mit speziellen Formularen anmelden. Grundsätzlich legen die EU-Staaten die Vorschriften eigenständig fest, was eine einheitliche Handhabung verhindert.

Reisen mit dem Flugzeug

Flugpassagiere müssen beim Check-in mit längeren Warteschlangen rechnen, da zusätzliche Dokumente geprüft werden müssen. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Die ausländischen Ferienländer geben vor, welche Regeln dort gelten. Das Bodenpersonal von Fluggesellschaften wird vor dem Abflug die dafür nötigen Dokumente wie das Covid-Zertifikat prüfen. Es ist deshalb ratsam, drei bis vier Stunden vor dem Abflug am Flughafen einzutreffen. Denn gerade in der Feriensaison kann es beim Abfertigen der Sonnenhungrigen zu langen Schlangen kommen.

Rückreise aus dem Ausland in die Schweiz

Für Reiserückkehrer in die Schweiz werden strengere Corona-Regeln gelten. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Für Geimpfte und Genesene ändert sich auf die Herbstferien hin wenig. Sie müssen vor der Einreise ein gültiges Zertifikat vorweisen. Bei Rückflügen in die Schweiz werden die Airlines in den ausländischen Flughäfen vorab kontrollieren, ob die Passagiere geimpft, genesen oder getestet sind.

Hingegen wird es verschärfte Regeln für Reiserückkehrer geben, die nicht immun gegen das Coronavirus sind. Klar ist schon jetzt, dass diese Personengruppen bei der Einreise einen ersten negativen Test vorweisen müssen. Für die Zeit nach der Einreise diskutiert der Bundesrat zwei Varianten: Entweder müssen die Getesteten vier bis sieben Tage nach ihrer Rückkehr in die Schweiz einen weiteren Test durchführen und dem Kanton übermitteln. Beide Tests müssen sie selbst bezahlen.

Oder aber sie müssen sich anstelle eines zweiten Tests für zehn Tage in Quarantäne begeben. Sie können die Quarantäne nach sieben Tagen mit einem negativen Testergebnis aufheben. Der endgültige Entscheid dazu fällt am 20. September.

Zusätzlich gilt für beide Varianten, dass nicht geimpfte und nicht genesene Personen ein elektronisches Einreiseformular ausfüllen müssen, das Passagier-Lokalisierungsformular, das in vielen EU-Staaten heute schon verwendet wird.

Sanktionen bei Verstössen

Der Grenzschutz wird stichprobenweise kontrollieren, ob Einreisende die erweiterte Zertifikatspflicht einhalten. Foto: Elia Bianchi (Keystone)

Es ist mit häufigen Kontrollen zu rechnen, ob die Reisenden die neuen Vorgaben des Bundesrats auch wirklich einhalten. Gesundheitsminister Alain Berset verweist etwa darauf, dass die Fluggesellschaften eine Kontrollpflicht hätten. Ebenfalls liess Berset durchblicken, dass der Zoll an den Grenzübergängen stichprobenweise Kontrollen durchführen werde. Gäste ohne Zertifikat in Einrichtungen mit Zertifikatspflicht können mit 100 Franken gebüsst werden.

Wie beim Departement des Inneren zu erfahren ist, können die Grenzbehörden bei Verstössen ebenfalls Ordnungsbussen verhängen. Ein fehlender Testnachweis kann aktuell mit 200 Franken gebüsst werden, fehlende oder falsche Angaben zu den Kontaktdaten mit 100 Franken.

Zertifikat für Genesene

Eine Frau installiert den digitalen Covid-Impfpass auf ihrem Mobiltelefon. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Für Erkrankte kann es mitunter umständlich sein, eine Infektion mit Covid amtlich nachzuweisen. Gemäss Bundesamt für Gesundheit wirkt der natürliche Schutz nur etwa drei Monate. Genesene erhalten deshalb nur ein Zertifikat, wenn die Covid-Erkrankung durch einen positiven Test bestätigt wurde und nicht länger als 180 Tage zurückliegt.

Für einen langfristigen Schutz empfehlen die Behörden die Impfung. Im Gegensatz zum Ausland schreibt die Schweiz aber nur eine Dosis statt zwei vor. Das kann bei peniblen Kontrollen im Ausland aber zu Unannehmlichkeiten führen, wie Leserinnen und Leser berichten.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Für seine datenjournalistische Analyse von Urteilen des Berner Obergerichts erhielt er 2015 den Nebenmedienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbands. @jonmettler

Fehler gefunden?Jetzt melden.