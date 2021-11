Der FC Zürich gewinnt wieder – Das Glas ist beim FCZ randvoll Einmal ein Hammer, einmal eine Kombination aus einem Guss. Zweimal trifft der FCZ gegen Servette wunderbar – und stellt danach das Spielen ein. Mirlind Kryeziu kümmert das wenig. Christian Zürcher

So sieht einer aus, der gerade einen Freistoss aus knapp 30 Metern versenkt hat: Mirlind Kryeziu. Der FCZ gewinnt 2:1 gegen Servette. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Mirlind Kryeziu ist ein Verteidiger der rauen Sorte, sicherlich auch bauartbedingt. 1,96 Meter Körpergrösse und schrankbreite Schultern machen aus ihm einen Recken, dem man gerne aus dem Weg geht. Vielleicht unterschätzt man deshalb, dass dieser Mann auch ganz gut Fussball spielen kann, manchmal gar elegant und seit dieser Saison mit einer Gelassenheit, die von sehr viel Selbstvertrauen zeugt.

Zuletzt aber sah man diesen Kryeziu häufig auch einmal ungelenk und ungehalten. Nämlich dann, wenn seine Mannschaft wieder einmal ein Tor kassierte und er seine Kollegen zurechtwies. Das kam vor, 20 Gegentreffer waren es in den letzten acht Spielen. Am Ende konnte sich Kryeziu aber trotz Frust immer auch ein bisschen freuen. Der FCZ holte Punkte.

Die Welt des FCZ beschäftigte darum, wie man ein zur Hälfte gefülltes Glas betrachten soll. Als halb voll? Halb leer? Er bringt sich um den Sieg, verliert aber auch nicht. Er erhält viele Tore, schiesst aber auch viele. Es ist die Frage, bei deren Antworten man am Ende immer wieder bei der Balance und bei Kryeziu und seinen Kollegen in der Verteidigung landet. Werden die Innenverteidiger von den Aussenverteidigern alleingelassen? Schliessen sie zu wenig die Räume? Laufen sie zu wenig?

Ein Freistoss wie Kunst

Als das Spiel gegen Servette gewonnen ist, kommt dieser Kryeziu zu den Journalisten und sieht das Glas randvoll. Weit weg der Gedanke, dass die Partie lange ein Knorz war und von vielen Fouls geprägt (den Ticker zum Nachlesen gibts hier).

Kryeziu hat das Spiel entschieden mit einem Freistoss aus knapp 30 Metern, eine Flugbahn wie ein Strich, eindrücklich, ziemlich schön. Er hat diese Schusstechnik oft nach dem Training geübt, am Samstag nahm er sich noch im Kopf einen solchen Schuss vor, am Sonntag setzt er ihn auf dem Rasen ins Tor.

Kryeziu erzählt, nein, er schwärmt davon, wie man das erste Tor rausgespielt habe und wie gut die Stimmung in der Mannschaft sei; wie er noch nie in einer solch offensiven Mannschaft gespielt habe, in der ein Aussenverteidiger dem anderen das Tor auflegt (wie gegen Basel geschehen). «Wir haben eine offensive Defensive», sagt er. «Wir wollen so spielen. Wir wollen zu Chancen kommen und wissen, dass es mit unserem System viele Eins-gegen-eins-Situationen gibt.» Und damit Chancen für den Gegner. Dagegen helfe viel Kommunikation und noch mehr Laufen.

Der Innenverteidiger schliesst damit, dass man das Spiel im Griff gehabt habe und Genf kaum zu Chancen gekommen sei. Das stimmt. In der ersten Halbzeit setzt Miroslav Stevanovic einen Kopfball via Latte grösstenteils hinter die Linie, aber eben nicht ganz. Goalie Yanick Brechers leichte Berührung muss den Unterschied gemacht haben.

In der zweiten Halbzeit schiesst Genf ein Tor, weil der FCZ passiv wird. Trotzdem kommt Servette bloss zu Weitschüssen, die entweder geblockt werden oder danebengehen. Kryeziu und Kollegen finden die Balance.

Goalie Brecher spricht nach dem 2:1 von einem «Arbeitssieg», Trainer André Breitenreiter von einer «Reifeprüfung». Und Kryeziu ist einfach glücklich. Die Fans holen ihn nach der Partie allein vor die Kurve. Er macht mit ihnen die Welle und tätschelt sich das Herz.

