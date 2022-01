Glosse zu Tina Turners neuer Villa – Das glauben wir Ihnen gerne, Frau Turner Ein Wochenenddomizil für 70 Millionen, nur einen Steinwurf von der eigenen Wohnadresse entfernt? Kann man seltsam finden. Aber dann hat man nichts begriffen. Meinung Marius Huber

Die heute 82-jährige Tina Turner bei einem Medientermin im Herbst 2018. Foto: Christian Charisius/Keystone-SDA

Popstars sind gut darin, uns mit durchsichtigen Illusionen für blöd zu verkaufen. Weil wir genau das von ihnen wollen. Stellen Sie sich mal vor, einer würde stattdessen ins tobende Hallenstadion brüllen: «Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.» Partykiller. Das ist auch der Grund, weshalb der Schlagersänger Adorno damals seine Karriere abgebrochen und das Fach gewechselt hat. Richtige Popstars sagen Dinge wie: «You’re simply the best, better than all the rest.» Sowas versteht man ohne Englischkenntnisse fast noch besser als mit.