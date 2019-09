Das gleiche Affentheater wie bei Menschen

Zurückhaltung ist nichts für Teenager. Wo sie sich beweisen können, wo der Nervenkitzel lockt, zieht es sie hin. Das ist bei Tieren nicht anders als bei Menschen.

Halbwüchsige Thomson-Gazellen flüchten auch mal nicht, wenn ein hungriger Gepard oder Löwe auftaucht. Viele der pubertierenden Paarhufer zeigen ein geradezu wahnwitziges Verhalten: Sie laufen auf die Raubtiere zu. Somit enden Begegnungen zwischen Geparden und jugendlichen Gazellen in einem von 419 Fällen tödlich. Jagen die Raubkatzen ein erwachsenes Beutetier, erlegen sie nur eines von 5000. Das berichtete die Wildtierökologin Clare Fitzgibbon von der University of Cambridge bereits vor Jahren.

Auch für Tiere ist der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenstadium anstrengend, aufregend und gefährlich. Die Veränderungen, die halbwüchsige Affen, Elefanten oder Gazellen erfahren, lassen sich in mancher Hinsicht tatsächlich mit denen menschlicher Pubertierender vergleichen.

Elefanten zum Beispiel können um die 65 Jahre alt und theoretisch bereits mit acht Jahren trächtig werden.

So bestätigten kürzlich Forscher am Beispiel von Makaken, dass sich die Vorgänge im Gehirn heranwachsender Affen und Menschen ähneln. In beiden Fällen handeln die Halbstarken besonders häufig impulsiv. Das könnte daran liegen, dass sich in der Teenagerzeit die neuronalen Verbindungen im Gehirn so verändern, dass die Individuen später planvoll vorgehen können, wie Christos Constantinidis von der Wake Forest School of Medicine und Beatriz Luna von der University of Pittsburgh herausfanden. Während dieser Umbauten herrscht Chaos im Kopf.

In welchem Alter ein Tier zum Teenager wird, hängt unter anderem von der Lebenserwartung und dem Geschlecht ab. Dabei sprechen Biologen von Adoleszenz, wenn sie das allmähliche Herausreifen aus der Kindheit mitsamt seinen Verhaltensänderungen meinen. Demgegenüber bezeichnet Pubertät das Erlangen der Geschlechtsreife, ist also Teil der Adoleszenz. Elefanten zum Beispiel können um die 65 Jahre alt und theoretisch bereits mit acht Jahren trächtig werden. «Meist bekommen sie ihr erstes Kalb jedoch mit etwa 14 Jahren», sagt die Biologin Phyllis Lee von der schottischen University of Stirling. Elefantenbullen beginnen im Alter von zehn Jahren mit der Produktion von Spermien, doch erst ab etwa 25 Jahren konkurrieren sie mit anderen Bullen um fruchtbare Kühe.

Halbwüchsige Ratten wirken wie hyperaktiv

Die meisten anderen Tiere sind weniger langlebig und erreichen die Adoleszenz deutlich früher. Bei Thomson-Gazellen setzt sie mit neun Monaten ein, bei Löwen und Hunden mit anderthalb Jahren. In dieser Zeit zeichnen sich die Tiere nicht nur durch Impulsivität und Risikofreude aus. Auffällig ist auch ihr Drang, Neues zu erkunden. Setzt man halbwüchsige Mäuse oder Ratten in eine fremde Umgebung, wirkten sie geradezu hyperaktiv, schreibt die Psychologin Linda Spear von der New Yorker Binghamton University. Artgenossen anderer Altersstufen reagieren in der gleichen Situation eher schreckhaft, bei ihnen dominiert die Furcht über die Neugier. Heranwachsende jedoch sind motiviert und mutig genug, die Welt ausserhalb ihrer Kinderstube kennen zu lernen. So erfüllen Impulsivität und die Lust auf Neues während der Adoleszenz bei Tier und Mensch eine wichtige Funktion, sagt Beatriz Luna.

Wie in Bezug auf ihre Umgebung ändern Tiere an der Schwelle zum Erwachsenenalter oft auch ihre sozialen Beziehungen. In der Adoleszenz lösen sich Affen, Elefanten und Delfine zunehmend von ihren Müttern und schliessen sich zu Gangs mit Gleichaltrigen zusammen. Einer gängigen Theorie zufolge dient diese Abnabelung dazu, Inzucht zu vermeiden.

Männchen verhalten sich während der Abnabelung mal rüpelhaft, mal üben sie sich im Sozialverhalten. Sie müssen sich gegenüber anderen Jünglingen behaupten und fruchtbare Weibchen bezirzen. Diesen Spagat meistern männliche Ratten und Delfine, indem sie während der Adoleszenz besonders viel spielen. Junge Primatenmännchen zeigen wohlwollende Gesten wie gegenseitiges Fellkraulen. Die halbwüchsigen Weibchen beginnen hingegen, sich nun stark für fremden Nachwuchs zu interessieren. Heranwachsende Elefantenkühe zwischen sieben und 14 Jahren beispielsweise kümmern sich regelmässig um ganz junge Kälber, passen auf sie auf und eilen herbei, wenn ein Kleines um Hilfe ruft. Eine Vorbereitung auf die Mutterschaft.

Die Weichenstellung aus der Kindheit umkehren

Zusätzlich diene die Adoleszenz auch dazu, eventuell den eigenen Charakter anzupassen – so eine Theorie. «Hat mir meine Mutter das richtige Temperament mit auf den Weg gegeben? Bin ich tatsächlich gut an meine Umgebung angepasst?», seien sinngemäss die Fragen, die dem Nachjustieren vorangehen, schreibt der Biologe Norbert Sachser von der Universität Münster in seinem Buch «Der Mensch im Tier». Demnach wäre die Adoleszenz eine Zeit, in der sich persönliche Weichenstellungen aus der Kindheit noch einmal umkehren liessen.

Belege dafür, wie die Adoleszenz den Charakter prägen kann, hat Sachser etwa bei Meerschweinchen gefunden. Bei den Nagern entscheidet die Gruppengrösse während der Teenagerzeit darüber, ob sich ein Männchen später in eine grössere Kolonie mit älteren Geschlechtsgenossen einfügen kann, oder ob es sich eher in einer Zweierbeziehung wohlfühlen wird. Letzteres tritt ein, wenn ein adoleszentes Männchen keine andere Gesellschaft als ein einzelnes Weibchen hatte. Ähnliches ist von Zebrafinken, Mäusen und Goldhamstern bekannt. Die Adoleszenz ist eben nicht nur eine schwierige, sondern auch eine lernintensive Phase – bei Tieren und Menschen.



