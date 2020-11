Umbau beim Bellevue – Das «Globus-Haus» bekommt einen neuen Look Nach fast 50 Jahren wird das Gebäude an bester Lage erstmals rundum saniert. 2024 sollen die neuen Mieter einziehen. Tina Fassbind

«Gelungene Bezüge zu den historischen Nachbarbauten»: Eine Fachjury hat das Umbauprojekt von Jessenvollenweider zur Weiterbearbeitung empfohlen. Visualisierung: Jessenvollenweider, Basel

Am Bellevue stehen Veränderungen an. Wenn die aktuellen Mieter der Liegenschaft an der Theaterstrasse 12 Ende 2022 ausziehen – unter anderem ist das der Globus –, will die Eigentümerin PSP Swiss Property die Gelegenheit nutzen, um das ganze Haus umfassend zu sanieren. Insbesondere «die fehlende Repräsentativität als Haus am Platz» will die PSP korrigieren, wie sie in einem Communiqué mitteilt. Ziel ist es, das Geschäftsgebäude, das seit fast 50 Jahren unverändert an prominenter Lage mitten in Zürich steht, zu einer zeitgemässen, repräsentativen Liegenschaft umzugestalten.

Die Immobiliengesellschaft hat im ersten Halbjahr einen Studienauftrag für den Umbau ihres Prestigeobjekts unter sechs Planungsteams durchgeführt. Die Eingabe der Basler Architekten Jessenvollenweider wurde im September zur Weiterbearbeitung empfohlen. Der Projektvorschlag sehe kluge Eingriffe vor und nehme gelungene Bezüge zu den historischen Nachbarbauten, begründen die Jurymitglieder ihren Entscheid.

Seit fast 50 Jahren unverändert: Mit dem Auszug des Globus Ende 2022 wird auch das Gebäude komplett umgebaut. Bild: Dominique Meienberg

Konkret soll sich das Gebäude nach dem Umbau stärker zum Sechseläutenplatz hin öffnen. Mit einer Neuorganisation der Räume im Innern wollen die Architekten ausserdem eine flexiblere Nutzung möglich machen. Im Untergeschoss und im Erdgeschoss sowie in der ersten Etage sind zwar auch in Zukunft Verkaufsflächen und Gastronomieräumlichkeiten geplant. Die Übergänge können jedoch fliessend sein und die Geschosse je nach Programmierung miteinander verbunden werden, teilt die Eigentümerin mit.

Keine Wohnungen

So wäre eine Erweiterung des Retailbereichs auf die Obergeschosse eine von mehreren Möglichkeiten. Ab dem zweiten Obergeschoss will die PSP mehrheitlich Büroräumlichkeiten einrichten. Die heutigen Fitnessangebote in den oberen Etagen fallen jedoch künftig weg, wie PSP-Sprecher Vasco Cecchini auf Anfrage sagte. Auch Wohnungen seien keine geplant.

Mehr Grün von hinten: Die hofseitige Ansicht des Gebäudes. Visualisierung: Jessenvollenweider, Basel

Der Prozess steht ganz am Anfang. Das Baugesuch ist noch nicht eingereicht. «Man muss bei solchen Projekten immer mit Rekursen rechnen», sagt Cecchini. Man stehe jedoch sowohl mit den Nachbarn als auch mit den Behörden in engem Kontakt. «Wir sind deshalb zuversichtlich, dass wir unseren Zeitplan einhalten können.»

Nachmieter stehen noch nicht fest

Der Baubeginn ist auf Anfang 2023 geplant, bis Ende 2024 soll der Umbau fertig sein. Während der Bauarbeiten wird das Haus komplett geschlossen sein. Eine Teilnutzung ist nicht vorgesehen. Wer danach einziehen wird, steht noch nicht fest. Erste Gespräche seien geführt worden, sagt Cecchini. Mit wem, will der PSP-Sprecher noch nicht verraten: «Der Bewerbungsprozess hat noch nicht begonnen, wir sind mit unserem Angebot noch nicht aktiv auf dem Markt. Aber es hat jetzt schon einige Interessenten.» Einer davon dürfte das Warenhaus Manor sein, das seit dem Auszug aus der Liegenschaft an der Bahnhofstrasse nach einem neuen Standort in der City sucht.

Potenziellen Mietern würden in den unteren Geschossen Retailflächen von rund 800 Quadratmetern pro Etage zur Verfügung stehen. Das zweite Obergeschoss weisst sogar rund 830 Quadratmeter Fläche aus. Im dritten und vierten Stock stehen noch je 640, im fünften 460 Quadratmeter zur Verfügung.

Neben den Flächen im Innern wird die Liegenschaft nach dem Umbau auch neue Aussenräume bieten. So ist im ersten Obergeschoss eine Loggia zur Seeseite hin geplant. Terrassen gibt es künftig auf der Rückseite des Hauses in der zweiten und dritten Etage, im fünften Obergeschoss sogar zu beiden Seiten hin. Neu soll das Gebäude auch über eine begrünte Dachterrasse verfügen.