Zürichs bekanntestes Providurium – Das Globus-Provisorium geht in die Verlängerung 60 Jahre und kein Ende in Sicht: Die Stadt möchte die Konzession für das Haus über der Limmat bis 2030 verlängern. Und brütet weiter über dessen Zukunft. Martin Huber

Das Globus-Provisorium an der Zürcher Bahnhofsbrücke wurde 1960 erbaut. Auch der Denkmalschutz hat ein Auge darauf geworfen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Über kaum ein anderes Haus in der Stadt Zürich wurde mehr diskutiert, gestritten und geschrieben. Eine klare Haltung zum Ort und zu seiner Bedeutung als Alternative zum Provisorium konnte sich jedoch nie etablieren.»

Dies schreibt der Stadtrat in einer Weisung zum Globus-Provisorium, die am Mittwochabend im Zürcher Gemeinderat traktandiert ist.