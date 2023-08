Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Verstehen Sie «Shwitzer»? Die Schweizer Amischen in den USA unterhalten sich bis heute auf Shwitzer, das aus dem Berndeutschen entstanden ist. Könnten Sie sich mit ihnen verständigen? Finden Sie es im Quiz heraus. Denise Jeitziner , Anja Hasse

Von der Kleidung bis zur Sprache: Amische legen Wert auf Abgrenzung und Wahrung ihrer Identität. Foto: Getty Images

Im kleinen Städtchen Berne im US-Bundesstaat Indiana steht nicht nur eine Kopie des Zytgloggeturms, es tönt auch fast ein bisschen wie in der Schweizer Hauptstadt. Das liegt daran, dass hier viele Schweizer Amische mit Vorfahren aus Bern leben. Ihre Sprache heisst Shwitzer und ähnelt stark dem Berndeutschen.

Manches ist für uns zwar kaum verständlich, aber es ist faszinierend, wie viel davon bis heute konserviert werden konnte. Das liegt auch daran, dass die Schweizer Amischen zu den konservativsten Gruppen der amischen Glaubensgemeinschaft zählen. Sie führen ein isoliertes Leben ohne Strom und fliessendes Wasser und legen Wert auf Abgrenzung und Wahrung ihrer Identität – die Sprache ist ein wichtiger Bestandteil davon.

«Shwitzer sprechen heute viel mehr Menschen als noch vor hundert Jahren», sagt die Linguistin Anja Hasse von der Universität Zürich, die mehrmals in Berne war, um den Dialekt zu erforschen. Die amische Bevölkerung verdoppele sich alle 20 bis 25 Jahre. Hasse hat sich vor Ort mit den Menschen unterhalten und allerhand sprachliche Trouvaillen mit in die Schweiz gebracht. Einige davon finden Sie in unserem Quiz, mit dem Sie testen können, wie gut Sie Shwitzer verstehen. Viel Glück!

Anja Hasse von der Universität Zürich

