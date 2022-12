Restaurants machen dicht – Das grosse Beizensterben am Zürichsee Hohe Bodenpreise und schwierige Zeiten in der Gastronomie: Deshalb schliessen reihum Traditions- und Dorfbeizen für immer. Irina Kisseloff

1 / 4 Traditionslokal Trichtenhausermühle in Zollikerberg: Das Pächterehepaar wird im nächsten März aufhören. Pläne für eine Umnutzung und Wohnungen sind vorhanden. Foto: Michael Trost

In der Region Zürichsee wird in vielen Traditionsbeizen bald das letzte Mal gekocht. An anderen Orten ist der Herd bereits seit längerer Zeit kalt. Restaurants schliessen, werden teilweise abgerissen und es entstehen oft Neubauten mit Wohnungen oder es ist eine Umnutzung angedacht.