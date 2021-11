Behörden sind nicht bereit – Das grosse Boostern kommt doch erst im neuen Jahr

Eine digitale Anzeigetafel zeigt «Booster-Impfung ausgebucht» an, während Leute in der Schlange stehen beim Impfdorf in der grossen Halle des Hauptbahnhofs Zürich: Jetzt künden die Behörden an, dass es noch lange gehen könnte, bis wirklich breit geboostert werden kann.

Foto: Keystone