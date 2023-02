In der Zentralwäscherei isst man ein bisschen wie früher. Das hat Zukunft. Foto: Urs Jaudas

A wie Alternativkultur

In der Roten Fabrik, der Urzelle der Alternativkultur, gibts Spaghetti bolo. Im Bistro der Zentralwäscherei stehen auf der Mittagskarte: Vegi-Hackbällchen, Rahmsauce, Steckrübenpüree, Federkohl und rote Zwiebeln. Alles vegetarisch, manches vegan. So sehr haben sich die Akzente in der Alternativkultur verschoben. Die ZW an der Neuen Hard 12 ist im Augenblick der angesagte Ort, die Räume stehen offen für alle, die sonst in der Stadt keinen festen Platz gefunden haben. Ein basisdemokratischer Verein koordiniert die Aktivitäten. Es gibt Theater, Ausstellungen, Werkstätten, Diskussionen, Konzerte. Ein inklusiver Ort für Kultur, von der Stadt finanziert. Auch ein Modell für die Zukunft.