Lockerungen in Zürich – Das grosse Shoppen geht los Ab heute sind die Läden wieder offen. Was in den Geschäften nach fünf Wochen Lockdown los ist – wir berichten live. Liliane Minor , Tina Fassbind , Tim Wirth UPDATE FOLGT

Hej, herzlich willkommen: Die Mitarbeitenden der IKEA Dietlikon begrüssen am Montagmorgen früh die ersten Kundinnen und Kunden. Bild: Liliane Minor

Den heutigen Tag haben sich wohl einige rot in der Agenda eingetragen: Alle Läden in der Schweiz können wieder öffnen, allerdings ist die Anzahl Kundinnen und Kunden beschränkt. Das scheint die wenigsten vom Shopping abzuhalten. Vor der Ikea-Filiale in Dietlikon warteten die ersten Kundinnen und Kunden schon eine halbe Stunde vor Ladenöffnung auf Einlass.

Im Ladeninnern haben sich die Angestellten schon eine Stunde vor Verkaufsstart in Position gebracht. Fünf Wochen lang war Pause. Am Montagmorgen freuen sich alle, dass es wieder los geht. Einige Ikea-Mitarbeitende standen sogar mit Plakaten, Plüschtieren und Plüschherzen bereit, um die Kundschaft zu empfangen – und die ersten Gäste durften die Filiale schon eine Viertelstunde vor der offiziellen Ladenöffnung betreten.

Begrüssungskomitee am Montagmorgen: Alle freuen sich auf den Start nach dem Lockdown. Bild: Liliane Minor

Die Stimmung ist gelöst, aber in keiner Weise hektisch. Alle scheinen sich einfach zu freuen, dass man nun wieder nach Herzenslust einkaufen und rumstöbern kann.

Auch an der Zürcher Bahnhofstrasse standen einige schon lange vor Ladenöffnung in der Kälte bereit, um rechtzeitig zum Shoppingstart ins Geschäft zu kommen. Um Punkt 9 Uhr ging es überall los.

Warten vor dem C&A: Auch an der Bahnhofstrasse sind die Kunden bereit fürs Shopping – und stehen im vorgegebenen Abstand Schlange. Bild: Tim Wirth

Seit dem 18. Januar waren die Läden und Märkte zu. Der Entscheid, die Wiedereröffnung zu ermöglichen, fällte der Bundesrat an seiner Sitzung vom vergangenen Mittwoch. Der nächste Öffnungsschritt solle am 22. März erfolgen, wenn es die epidemiologische Lage erlaube, teilte der Bundesrat mit.

Gleichzeitig mit den Geschäften können auch Museen und Lesesäle von Bibliotheken wieder öffnen, ebenso die Aussenbereiche von Sport- und Freizeitanlagen, Zoos und botanischen Gärten. Auch sind ab sofort wieder Treffen von bis zu 15 Personen im Freien im Familien- und Freundeskreis sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten mit bis zu 15 Personen erlaubt. Jugendliche und junge Erwachsene bis 20 Jahre dürfen wieder sportlichen und kulturellen Aktivitäten nachgehen.