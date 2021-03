Rykart und Leupi kandidieren erneut – Die Zürcher Grünen wollen im Stadtratsrennen angreifen Überraschung im Wahlkampf: Die Grünen liebäugeln mit einem weiteren Sitz in der Stadtregierung und wollen mit einem Trio in die Wahlen ziehen. Patrice Siegrist

Stadträtin Karin Rykart und Stadtrat Daniel Leupi am Wahlsonntag 2018. Foto: Reto Oeschger

Gleich zwei offene Personalien im Zürcher Stadtratsrennen sind nun geklärt: Karin Rykart und Daniel Leupi stellen sich der Wiederwahl, wie sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt gegeben haben. Und die Grünen prüfen die Offensive: «Im Stadtrat sind grüne Themen untervertreten, die Klimabewegung zeigt, dass starker Handlungsbedarf besteht», schreibt die Partei. Die Grünen haben daher eine Findungskommission für die Kandidatur für einen dritten grünen Sitz eingesetzt. Die offizielle Nomination aller Kandidaten finde an der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 6. Juli statt.

Unter Politbeobachterinnen und -beobachtern war zumindest fraglich, ob Finanzvorsteher Leupi noch eine weitere Amtszeit anhängen möchte, da der 55-Jährige schon seit 2010 als Stadtrat amtet. Dass Karin Rykart noch einmal antreten wird, war hingegen voraussehbar. Die 49-Jährige wurde erst 2018 in die Stadtregierung gewählt.

Finanzvorstand Daniel Leupi steht vor einer grossen Herausforderung. Er muss die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise meistern. Die Pandemie reisst Millionenlöcher in die Stadtkasse. Das stellt Leupi vor eine ungewohnte Ausgangslage. Erstmals seit einigen Jahren budgetiert die Stadt wieder mit einem Minus. Minus 155 Millionen Franken sind veranschlagt, dies bei Gesamtausgaben von etwas mehr als 9 Milliarden und weiterhin rund 1,3 Milliarden Franken Ersparten.

Umstrittener Zickzackkurs

Karin Rykart stand vor allem zu Beginn der Pandemie im Fokus. Der Zickzackkurs im Umgang mit Demonstrationen im vergangenen Frühjahr sorgt für Kritik von links bis rechts. Für die einen waren die Einsätze der Stadtpolizei Zürich zu heftig, für andere zu lasch.

Ein Thema, das Sicherheitsvorsteherin Rykart schon seit Amtsantritt fordert, ist die Gewalt am Zürcher Seebecken: Gewalt am Seebecken rund ums Utoquai und Angriffe auf die LGBTQ-Gemeinschaft in der Stadt. Weiter hat Karin Rykart die Federführung für das Tempo-30-Grossprojekt übernommen, das Zürichs Strassen beruhigen und über das der Stadtrat noch diesen Sommer entscheiden soll.

Fünf amtierende Stadträte haben inzwischen ihre Pläne für die Wahlen im kommenden Februar offiziell gemacht. Einzig AL-Tiefbauvorsteher Richard Wolff verzichtet. Andreas Hauri (GLP) und Michael Baumer (FDP) kandidieren für eine zweite Amtszeit. Offen bleibt: Was macht Filippo Leutenegger (FDP). Und: Was macht das SP-Trio Corine Mauch, André Odermatt und Raphael Golta? Die Freisinnigen prüfen ein dreier Ticket, die Sozialdemokratinnen mit einem 4-er-Ticket.