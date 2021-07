Smiley in der Mode – Das Gute-Laune-Prinzip Warum das gelbe Grinsegesicht gerade wieder überall in der Mode zu sehen ist – über das Wiederfinden der Unbeschwertheit. Michèle Binswanger

Es muss nicht gleich eine Umarmung sein, ein Lächeln reicht: Der Smiley soll uns dabei helfen, Post-Corona-Berührungsängste zu überwinden. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Smiley ist zurück, und zwar auf T-Shirts, Hoodies, an Ketten aller Art. Das wirkt auf die erwachsene Frau auf den ersten Blick etwas kindisch. Was ihr egal sein sollte, weil sie sowieso von niemandem mehr ernst genommen wird, seit sie irgendwann in den vergangenen Jahren auf einem schwimmenden Plastikeinhorn gesessen hat. Und überhaupt: ein bisschen modische Rumblödelei würde allen in diesem beigefarbenen Meer des guten Möchtegerngeschmacks guttun!

Erfunden wurde das gelbe Grinsegesicht im Jahr 1963, für eine Versicherungsfirma, die mit einem Symbol die Arbeitsmoral ihrer Angestellten pimpen wollte. Das Gesicht, das der Smiley heute hat, bekam er aber erst in den Siebzigerjahren, als die Brüder Spain es zusammen mit dem Satz «Have a Nice Day» auf allerlei Kram druckten und sehr reich wurden. Zu Recht, denn Smiley ist ein freundlicher Dienstleister, der einem den Tag angenehmer macht.