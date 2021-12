Zürcher Kunstbuchmesse Volumes – Das Hallenstadion wollen sie nicht füllen Gloria Wismer hat vor acht Jahren die Zürcher Kunstbuchmesse Volumes mitgegründet. Dass Bücher für manche Menschen nur Deko sind, findet sie nicht schlimm. Im Gegenteil. Lara Blatter

Zusammen mit Anne-Laure Franchette hat Gloria Wismer 2013 die Kunstbuchmesse Volumes gegründet. Foto: Ela Çelik

Sie sitzt in ihrer Wohnung vor ihrem Büchergestell, das sie gerade letzte Woche aufstocken musste. Es ist voll mit Romanen und Zines, aber vor allem mit Kunstbüchern. Einen Haushalt ohne Bücherwand wäre für Gloria Wismer unvorstellbar. Ihr aktuelles Lieblingsbuch ist der Bildband «Pursuit of Wonders» des Fotografen und Naturwissenschaftlers Andreas Züst. «Die Bilder von Schnee und Eis sind so träumerisch und poetisch», sagt sie.

Gloria Wismer arbeitet beim Verlag Edition Patrick Frey und macht dort die Pressearbeit und die Kommunikation. Vor acht Jahren hat sie die Kunstbuchmesse Volumes mitgegründet.